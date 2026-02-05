Bustinduy critica a Vox por apoyar a los "oligarcas trumpistas" como Musk y les acusa de "vendepatrias"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy,. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado este jueves a Vox por apoyar al propietario de 'X', Elon Musk, y al fundador de 'Telegram', Pável Dúrov, tras sus declaraciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el anuncio de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años e implantar medidas para perseguir los contenidos de "odio e ilegales" de las plataformas.

"Cada vez que viene un oligarca extranjero a atacar o a insultar a nuestro país, la ultraderecha va corriendo a ponerse del lado del oligarca. Van de patriotas pero son unos vendepatrias", ha destacado Bustinduy.

El ministro, que ha viajado a París donde se ha reunido con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, ha afirmado además que Vox prefiere "servir al que manda desde fuera antes que defender su soberanía nacional".

En sus declaraciones, Bustinduy les ha tildado como "vendepatrias", argumentando que su "supuesto patriotismo" es "falso" y que solo aspiran a que España sea un país "vasallo". A su juicio, actúan para "desmantelar" las democracias europeas "desde dentro".

Asimismo, ha denunciado que el magnate multimillonario Elon Musk y Pável Dúrov pretenden "desestabilizar la democracia" del país y "determinar la información que reciben los ciudadanos".

Finalmente, el titular de Derechos Sociales ha advertido que la democracia soberana pasa por recuperar la capacidad de gobernanza del espacio digital frente a los millonarios. Además, ha abogado por una identidad europea propia basada en la defensa del "estado social".