Bustinduy defiende que Sumar busca vías de salida a la crisis que afecta al Gobierno con sus exigencias al PSOE

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que Sumar busca con sus exigencias al PSOE "vías de salida" a la actual crisis del Ejecutivo, que pasan por dotar de sentido a la legislatura y no solo que el Gobierno permanezca.

Así lo ha trasladado en los pasillos del Senado después de que los partidos que ostentan los ministerios del socio minoritario hayan reclamado una reunión urgente al PSOE para relanzar al Ejecutivo, como respuesta ante los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican a las filas socialistas.

Bustinduy ha proclamado que es una "evidencia" que "mucha gente progresista está conmocionada" por los escándalos que se han sucedido estos días, para reivindicar que Sumar y el conjunto de la izquierda intenta hallar una respuesta a esta situación.

"Las vías de salida pasan por dotar de sentido al Gobierno, no solo porque permanezca el Gobierno", ha ahondado el ministro, quien ha asegurado que la mejor respuesta a la crisis que asola al Ejecutivo pasa por la "vivienda" y prorrogar por decreto 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.