Bustinduy exige explicaciones y asumir "todas las responsabilidades" tras la imputación de la presidenta de SEPI

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a medios tras una reunión con representantes de la Fundación CERMI Mujeres, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). Bustinduy, atiende a los periodistas en la - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha exigido "explicaciones" y asunción de "todas las responsabilidades" tras la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de ser imputada por la Audiencia Nacional en el 'caso Leire Díez', al tiempo que ha reclamado que los niveles de exigencia en política deben ser "máximos".

"Se deben dar todas las explicaciones posibles y asumir todo las responsabilidades que implican la función pública y la defensa del interés general. Aplicado a todas las circunstancias, no puede haber otra", ha defendido el ministro en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

El titular de Derechos Sociales ha reivindicado que los estándares de Sumar en "exigencia, transparencia y responsabilidad" son "los más elevados posibles", poniendo en valor que en el espacio político a la izquierda del PSOE no ha habido "ni un solo caso de corrupción" en ninguna administración en las que ha gobernado.

Preguntado, en concreto, por si la presidenta de la SEPI debe dimitir de su cargo, Bustinduy ha señalado que todas las "sospechas y denuncias" en las investigaciones judiciales en curso "se van a dirimir con celeridad", donde "debe hacerse, que es en los tribunales, y con garantías".

"Creo que es ahí donde se van a dirimir todos estos procesos. No puede ser de otra manera en un Estado de Derecho. Y, por tanto, confianza plena en que esos procedimientos van a salir adelante con celeridad y todas las garantías", ha insistido.