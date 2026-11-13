Bustinduy llama a desbordar las estimaciones para Frente Amplio y dice que las encuestas subestiman a la izquierda

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de la campaña electoral de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha llamado a "desbordar" el techo de escaños que le otorga al Frente Amplio el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones del 29 de noviembre porque la coalición será decisiva para revalidar un Ejecutivo progresista. Además, ha asegurado que las encuestas "siempre han subestimado a la izquierda".

"Parece que las encuestas se han convertido en un acto de fe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Yo tengo la suficiente experiencia como para saber que las encuestas siempre han subestimado a la izquierda en este país", ha esgrimido sobre el sondeo publicado este jueves en declaraciones a los medios desde el Ministerio.

El CIS atribuye a Frente Amplio un 4,7 por ciento de los votos y entre 7 y 11 escaños. En este sentido, Bustinduy ha ampliado la horquilla hasta los 11-20 escaños, en conjunción con sus "fuerzas aliadas".

"Creo que ese es el techo que tenemos que desbordar en esta campaña electoral, porque hay una cosa que es evidente: el Frente Amplio es el factor decisivo para que haya un cambio entre los bloques políticos", ha subrayado.

DECISIVOS "DONDE BAILAN LOS ESCAÑOS"

Por otro lado, la misma encuesta ha situado al PSOE como fuerza ganadora y ha descartado que un acuerdo entre PP y Vox pueda alcanzar una mayoría absoluta. No obstante, Bustinduy ha reconocido que, aun con esas estimaciones, en aquellas provincias decisivas "donde bailan los escaños", hasta el "último" banquillo va a ser determinante para que haya un Gobierno de izquierdas.

"Es donde lo estamos peleando con la ultraderecha de Vox y con el Partido Popular. El último escaño va a ser el factor que determine si hay una mayoría para que haya un Gobierno de izquierdas en la próxima legislatura o no", ha afirmado.