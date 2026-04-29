Bustinduy rebaja el choque con el PSOE por la prórroga del alquiler: "La ministra de Vivienda ha defendido la medida"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes, 28 de a - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha rebajado este miércoles el choque con el PSOE después de que el Congreso tumbara el decreto que recogía la prórroga de los contratos de alquiler, a la vez que ha confirmado que seguirá "peleando" para que salga adelante pese al revés parlamentario. "Con voluntad política y un empuje suficiente, vamos a conseguir que se apruebe", ha dicho.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, el ministro también ha destacado que la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, que no acudió al debate en el Congreso porque se encontraba en el Senado respondiendo a una interpelación, sí que ha defendido la prórroga de los alquileres. Ello, a pesar de que Sumar mostró su malestar porque no hubo ministros socialistas en el Pleno y la poca implicación del PSOE en la defensa del decreto.

Bustinduy también ha puesto en valor la posición del grupo parlamentario del PSOE en el debate del decreto, del que salió, a su juicio, "un consenso suficiente para que la próxima vez" la medida llegue "con más voluntad y más fuerza" para asegurarse que "salga adelante".

El ministro ha reconocido la "frustración" al ver cómo PP, Vox y Junts tumbaron el decreto, si bien ha asegurado que actuará con "determinación" para continuar con la "pelea". Para el dirigente de Sumar, los tres partidos que rechazaron la medida para prorrogar los contratos de alquiler muestran "una desconexión radical" con "la principal preocupación, fuente de angustia e incertidumbre que sufren millones de familias en España", que son la vivienda y los precios de los alquileres.

Dicho esto, ha reprochado que estas tres formaciones políticas no dieran "un solo argumento" para justificar su rechazo a la medida. "Ha costado muchísimo aprobar un derecho, la prórroga de los alquileres, al que se han acogido decenas de miles de familias, y que tumbó el Congreso de los Diputados, pero que vamos a volver a llevarlo hasta que sea realidad", ha afirmado.

CONCESIONES A JUNTS

El titular de Derechos Sociales también ha expresado que son "perfectamente negociables" las demandas que Junts planteó para apoyar el decreto. "Con voluntad política suficiente se pueden incorporar y se pueden sacar adelante", ha reconocido Bustinduy, que considera que las exigencias del partido independentista son matizaciones "técnicas, algunas marcadamente políticas, pero que no hacen inviable en absoluto" su incorporación al acuerdo.

Sobre la aplicación del IVA franquicidado, otra de las peticiones de Junts, ha recordado que la recaudación del IVA por parte de autónomos por debajo de un determinado umbral ya "ha sido objeto de un preacuerdo político en el pasado". "Con lo cual, tampoco parece que sea una cosa imposible de conseguir", ha indicado.

Respecto a las bonificaciones fiscales, el ministro ha matizado su oposición a las mismas al entender que es "un modelo fallido" que se ha aplicado durante décadas a los caseros por los arrendamientos. "No creo que necesiten más favores fiscales, por así decirlo, pero sí puede haber un incentivo para que bajen más los precios, una vez que ya están topados, que no pueden seguir creciendo y esa es la condición", ha explicado.

En su opinión, la prórroga del alquiler es una medida "de sentido común" que "cuenta con el apoyo según los estudios demoscópicos del 75% de la población española, incluidos dos tercios de los votantes del PP y de Vox". "Tumbaron --el decreto-- y los argumentos fueron completamente extemporáneos, ninguno fue sobre el fondo", ha afirmado, para defender después que trabajará para que el "acuerdo político" salga adelante "cuanto antes".