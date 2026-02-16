Cabezón admite que contrató al despacho Nummaria pero niega haber creado "laberintos societarios" para evadir impuestos

Archivo - El secretario adjunto de Organización y Transparencia del PSOE, Borja Cabezón, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros, en la sede del PSOE a 9 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, ha admitido que contrató al despacho Nummaria, si bien ha negado haber creado "laberintos societarios" para evadir impuestos. "He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias", ha declarado.

"Esta noticia, que parece enmarcarse en el caso Nummaria, vincula en el mismo artículo diferentes empresas y fechas con referencias a mi persona", ha trasladado en un comunicado, en referencia a la información publicada este lunes por El Confidencial sobre una presunta "ingeniería fiscal" del socialista para evadir impuestos.

Cabezón ha reconocido que la compañía que fundó y en la que trabajó entre los años 2008 y 2011 contrató "servicios" del despacho por "su reconocido prestigio y reputación en aquel momento". En este sentido, ha defendido que durante dicho periodo "toda" su actividad económica "tenía lugar en el ámbito profesional privado sin ostentar cargo público alguno".

"El caso Nummaria, judicializado en 2016, concluyó con una sentencia de la Audiencia Nacional en la que, tras una exhaustiva investigación de más de diez años, se declara, en unos casos, la responsabilidad, y en otros la falta de responsabilidad de los clientes del despacho Nummaria objeto de investigación", ha proseguido, alegando que, durante esos diez años, su compañía "no recibió nunca notificación del juzgado que investigó el caso".

Asimismo, ha asegurado que "nunca" ha creado "laberintos societarios" respecto a su actividad privada "hace 16-18 años", y que su ámbito empresarial "siempre ha sido España". "Mis activos son públicos y declarados. He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias", ha aseverado.

Con todo, ha advertido que "en caso de persistir en la publicación de contenidos difamatorios", no descarta emprender acciones legales.