Cae un grupo criminal que robó más de 50 coches en Guadalajara y Madrid para venderlos por piezas

Los investigadores calculan que lograron un beneficio de 1,25 millones de euros en material sustraído

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal establecida en Madrid y Guadalajara que robó más de 50 vehículos para luego venderlos a terceros que, a su vez, las distribuían por talleres de reparación de distintas partes de Marruecos, en una operación que en la que han sido detenidas ocho personas.

Las pesquisas, llevadas a cabo por la Comisaría General de Policía Judicial (UDYCO Central), detectaron que el grupo criminal robaba entre seis y diez vehículos semanales, especialmente en zonas de estacionamiento para periodos vacacionales como los alrededores del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, según han informado fuentes policiales.

Posteriormente, la organización trasladaba los coches sustraídos a zonas de 'enfriamiento' --lugares seguros para esconderlos en los primeros días tras el robo--, que por lo general se encontraban en barios residenciales de Guadalajara.

De esta forma se aseguraban de que no contaran con geolocalizadores y obstaculizaban las labores de control policial.