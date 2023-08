Calviño califica de "pantomima" la propuesta de Feijóo a Sánchez: "No tiene sentido"

Sobre la posible ley de amnistía, defiende que las negociaciones del PSOE con los partidos que producirse "en el marco de la Constitución"



MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha calificado de "pantomima" la propuesta de acuerdo de investidura que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trasladó el miércoles a Pedro Sánchez, asegurando que "no tiene sentido" cuando se quiere derogar todo lo que ha hecho el Gobierno.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Calviño ha sostenido que la propuesta no le parece "seria" porque "en dos años no se puede construir nada" y que el país no está para "perder el tiempo". Así, ha resaltado que lo "deseable" para la estabilidad de España es que tenga un nuevo gobierno "cuanto antes" capaz de culminar lo llevado a cabo en los últimos cinco años.

Preguntada sobre qué estabilidad podría tener el país con un Ejecutivo del PSOE con el apoyo externo de partidos como PNV, EH Bildu, Junts o ERC, la vicepresidenta en funciones ha defendido que en la última legislatura, siguiendo la misma fórmula, se han sacado adelante más de 200 leyes y se ha hecho una política "muy positiva" desde el punto de vista económico y social.

"(Las medidas) nos permiten iniciar el curso con un crecimiento económico más fuerte que los países de nuestro entorno, una inflación más baja que los países de nuestro entorno y una situación más sólida" ha asegurado.

AMNISTÍA, "EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN"

Calviño, sobre la posible ley de amnistía, ha defendido que las negociaciones que el PSOE está teniendo con el resto de formaciones políticas tienen que producirse "en el marco de la Constitución" y en el "diálogo" con los partidos que representan "la diversidad de nuestro país".

En este sentido, ha rechazado hablar de la ley en términos "específicos" y ha recordado la situación de Cataluña en 2017 que, con "mucha paciencia" y un "trabajo constante", se ha mejorado.

"Creo que no tenemos que volver atrás y tenemos que seguir mejorando la convivencia en Cataluña y que en los próximos años nos permitan (...) que Cataluña vuelva a ser el motor económico que nunca debió dejar de ser en nuestro país", ha zanjado.