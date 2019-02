Calviño no ve "chocante" que haya un relator en la mesa de partidos en Cataluña que "organice" y "facilite" el diálogo

Publicado 07/02/2019 11:17:41 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que no le parece "chocante" que haya un relator que pueda "organizar" y "facilitar" el diálogo en la mesa de partidos en Cataluña, al tiempo que ha pedido "templanza" y "serenidad" a la oposición.

"Que esa mesa tenga que nombrar a alguien independiente que organice y facilite el diálogo no me parece tan chocante", ha asegurado Calviño, quien ha tirado de su experiencia en las instituciones de la Unión Europea para defender que el diálogo "no es una palabra maldita".

"El diálogo es la base de la construcción europea, también con quien no piensa como nosotros. Si no es un monólogo", ha señalado en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press.

Sin embargo, la ministra no ve necesario un mediador internacional para el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, porque éste está "encauzado" en las mesas bilaterales. En este sentido, desvincula la figura del relator que ha aceptado el Gobierno para la mesa de partidos políticos en Cataluña de la de un mediador internacional, que a su juicio, es lo que propone el independentismo en el documento de 21 puntos de Quim Torra.

"El diálogo entre el Gobierno y la Generalitat no necesita un mediador. Está encauzado con las mesas bilaterales previstas en el Estatuto", ha defendido, asegurando que otra cosa es que en el contexto autonómico

CRITICA QUE LA OPOSICIÓN "EXAGERE"

Asimismo, la titular de Economía ha afeado que en un momento "delicado" haya líderes políticos que "arenguen" y "calienten la calle". "Las autoridades tienen que tener serenidad, templanza y paciencia", ha asegurado, acusando a dirigentes de haber "exagerado" la situación.

Responde así al PP que ha llamado a la "movilización ciudadana" el próximo domingo en la madrileña Plaza de Colón para decirle al jefe del Ejecutivo "basta ya". A esta convocatoria se sumaron otras fuerzas como Ciudadanos y Vox.

Con todo, Calviño ha defendido la aproximación del Gobierno al diálogo, poniendo de manifiesto que éste se defiende siempre dentro de la ley. "Esa aproximación no me choca en absoluto", ha subrayado.