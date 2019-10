Calvo afirma que el Gobierno "no descarta nada" ante situación en Cataluña y pide a la oposición que no eche "más leña"

Publicado 18/10/2019 10:06:19 CET

Destaca la soledad de Torra, quien "no está a la altura de su responsabilidad"

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este viernes que el Ejecutivo nacional no descarta "nada" ante la situación que se está viviendo en Cataluña tras la sentencia del procés y ha criticado que los partidos de la oposición estén echando "leña" a la situación, como ha sido la actitud del PP de pedir la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.

En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Calvo, preguntada sobre si el Gobierno contempla la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, ha señalado que "no se puede descartar nada como es lo lógico", y lo responsable.

Ha indicado que, a diferencia de hace dos años, el Parlamento catalán no tomó ayer ninguna decisión jurídica ni llevó a cabo ninguna votación que implicara que se saltaran líneas imposibles, lo que es consecuencia del trabajo previo que el Gobierno central ha hecho junto con el del Tribunal Constitucional. Ha indicado que el Ejecutivo nacional ha impugnando resoluciones que han permitido al TC advertir al Gobierno y Parlamento catalanes que pasando determinadas líneas se encontraban con el Código Penal.

SOLEDAD DE TORRA

Para Carmen Calvo, el presidente catalán, Quim Torra, "no está a la altura" de su responsabilidad y "la soledad que tiene hoy es importante de analizar".

Ha manifestado que el Gobierno de España está situado en el lugar donde tenemos que proteger los derechos de todos los que se manifiestan y los que no se manifiestan, sabiendo que afrontan una situación compleja que viene de muy atrás y con una "herencia" del anterior Ejecutivo del PP "muy complicada".

"Hemos de ser lo más prudente posible y lo más firme en la protección de los derechos de todos porque conviene encontrar futuro para esta situación de Cataluña y debemos todos procurar no añadir más complicación a la que existe, para que pasados estos momentos de alta respuesta sepamos trazar el futuro de Cataluña", ha dicho.

Ha insistido en que hay que ser "firmes, pero también prudentes para que Cataluña pueda salir de esta situación, que ya le daña incluso económicamente, y a la que la han llevado los independentistas", ha dicho la vicepresidenta en funciones, quien ha recalcado que el actual Gobierno de España cree que hay "esperanza para que en el marco de la ley podamos encontrar una salida".

En este sentido, ha pedido a los partidos de la oposición que "no colaboren en añadir más leña a esta situación" y ha expresado que la verdad es que el Gobierno no ha recibido demasiadas respuestas, porque la respuesta del PP ayer fue pedir la dimisión del ministro del Interior, que está haciendo un trabajo de coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que no existió hace dos años.

Ha recalcado que el Gobierno ha pedido lealtad a los demás partidos, que no hagan política partidista con Cataluña y que no confrontemos Cataluña con España ni España con Cataluña, sino que hay que buscar una salida con "altura de miras y prudencia, lo que se llama política de estado". "Pero ahí nos hemos encontrados estos meses muy solos y en estos días nos hemos encontrado con una oposición que pide medidas excepcionales constantes, incluso algunas que ya están acotadas por el Tribunal Constitucional, como la aplicación del artículo 155".

Ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que las medidas excepcionales hay que tomarlas de manera excepcional, "cuando haya bases y acotadas en el tiempo".