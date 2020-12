Campo sitúa la tramitación de los indultos a los presos del procés en el primer semestre de 2021: "Parece razonable"

Recuerda que la medida de gracia se concede a título individual porque "cada uno tiene vida propia"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha situado la tramitación definitiva de los indultos a los presos independentistas en el primer semestre de 2021, unos tiempos "razonables" en los que el consejo de ministros tomará una decisión sobre si concede o no la medida de gracia que, como ha recordado, se concede caso por caso.

"Cada uno tiene vida propia", ha insistido Campo en una entrevista en Rac1, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que podría darse el caso de que unos presos reciban el indulto y otros no. "Puede pasar todo", ha continuado, dejando claro que no se puede "jugar a la bola de cristal".

En esta línea, el titular de Justicia ha dejado claro que no quiere pillarse "los dedos" situando la decisión sobre los indultos en "mayo o junio", aunque ha asegurado que la tramitación llegará "en un tiempo razonable", y siempre dependiendo de cuando "entren" a su Ministerio "todos los papeles".

Así, Campo ha insistido en que, pese a que su departamento tiene unos "promedios efectuados" sobre la tramitación, no existen dos procesos iguales. "Estamos en unos plazos absolutamente normales", ha aseverado, recordando que es obligación del Gobierno afrontar este trámite.

PIDE PACIENCIA Y RECUERDA QUE EL TRÁMITE DE LOS INDULTOS SE CUMPLE

En cualquier caso, el responsable de Justicia ha advertido a los que estén pensando que la decisión del Ejecutivo llegará a la semana de recibir los informes pertinentes. "Tendrá que hacer este ministro un estudio para hacer una propuesta al consejo de ministros. Este ministro tiene que estudiar uno por uno en los mismos términos. Estamos pensando no en que llegan hoy y llevarlos la semana siguiente.", ha explicado.

En este contexto, el ministro se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste asegurase, preguntado por los indultos, que el Ejecutivo nunca ha ocultado su intención de favorecer el reencuentro en Cataluña.

MARCO DE CONVIVENCIA

"No tengo que interpretar sus palabras, las comparto. No hay gobernante que se precie que no tenga la obligación constitucional de procurar esas soluciones para que todos los españoles tengamos que sentirnos a gusto en el marco de convivencia que nos dimos", ha apuntado Campo.

Preguntado por el peso que tiene el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos a la hora de tomar una decisión, Campo ha asegurado que tiene un valor de "análisis potente" para ha sostenido que los "informes no son vinculantes" y que en los indultos no "prima la vía jurisdiccional".

Campo ha rechazado expresar su opinión personal sobre si los presos independentistas deberían recibir el indulto y sobre si deberían expresar arrepentimiento por los hechos de octubre de 2017. "No es bueno interferir en un expediente que se está tramitando. Como mejor está el ministro es calladito", ha zanjado.