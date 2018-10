Campuzano pide "responsabilidad" al independentismo porque los electores no quieren "peleas" entre PDeCAT y ERC

Publicado 14/02/2018 9:39:42 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este miércoles que los electores soberanistas no desean que haya "peleas en público" entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) y se ha mostrado convencido de que la "responsabilidad" de estas dos formaciones "permitirá que la cosas funcionen de manera adecuada", haya un gobierno pronto y no se tengan que repetir las elecciones.

Así lo ha señalado Campuzano en los pasillos del Congreso al ser preguntado si se han roto las relaciones entre los partidos independentistas y si están más cerca unos nuevos comicios.

Campuzano se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra y ha recalcado que quienes les dieron su apoyo en las elecciones del pasado 21 de diciembre "no desean ninguna pelea en público", sino que "se pongan de acuerdo, se invista a un presidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont, y que haya Gobierno pronto".

REPETIR ELECCIONES SERÍA UN FRACASO

"Espero que eso suceda", ha añadido, incidiendo en que "nadie" desea nuevas elecciones porque "serían un fracaso para Cataluña y una frustración para los electores soberanistas". "Estoy seguro de que la responsabilidad de Junts per Catalunya y ERC permitirá que las cosas funcionen de manera adecuada", ha agregado.

De su lado, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que si se le hubieran dado un euro cada vez que le han hablado de ruptura entre el PDeCAT y ERC, "sería rico".