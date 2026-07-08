Cargos del PP acusan a Sánchez de "tolerar el fraude" y ven "valentía" en Feijóo al alertar de problema del absentismo

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, junto a Elías Bendodo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra y Juan Bravo, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes del PP han coincidido en acusar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "tolerar" y "pretender proteger el fraude" con las bajas laborales y han ensalzado la "valentía" del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, por poner encima de la mesa "el problema" del absentismo laboral e intentar "ofrecer soluciones", dado que, según los 'populares', su coste ha pasado de 14.000 millones en 2018 a más de 30.000 millones en 2025.

El Gobierno y Sumar han salido en tromba contra Feijóo por sus declaraciones ante empresarios vascos en las que cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando e hizo hincapié en la importancia de abordar el "sorprendente" absentismo laboral, que es "un cáncer que no podemos pagar".

En declaraciones en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha afirmado que "hay un problema de fraude con aquellas personas que sistemáticamente requieren el absentismo". A su entender, eso provoca "un fraude a la Seguridad Social" que pagan todos los españoles.

Tras asegurar que el Gobierno está más preocupado en su agenda judicial que en estos asuntos, ha indicado que Sánchez "pretende proteger el fraude y no defender a los trabajadores que se levantan cada día".

La portavoz del PP en la Cámara Alta ha señalado que el gasto derivado del absentismo se ha incrementado "el doble" desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. "Hay 1.200.000 personas que no van a trabajar cada día", ha manifestado.

En este punto, ha destacado que con el absentismo laboral los españoles pierden "30.000 millones de euros" que "se pueden destinar a otras necesidades que tiene España como en sanidad, vivienda, servicios sociales", entre otros.

García ha subrayado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España han alertado sobre estas cifras y ha añadido que, tras las pensiones, la partida destinada al absentismo laboral es la segunda más alta en el área de la Seguridad Social.

SÁNCHEZ "COGIÓ CINCO DÍAS DE REFLEXIÓN Y DESAPARECIÓ DE SU PUESTO"

Además, la portavoz del PP en el Senado ha afirmado que Sánchez se lleva "la medalla de oro" respecto al absentismo laboral con sus continuas ausencias en la Cámara Alta porque "lleva más de dos años y medio sin aparecer en el control al Gobierno".

También ha dicho que durante los cinco días de reflexión "sentó cátedra", ya que se ausentó para dirimir su futuro y lo que realmente ocurrió es que "montó unas cloacas pagadas y organizadas por el PSOE".

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha recordado que el jefe del Ejecutivo se cogió "cinco días de reflexión y despareció de su puesto de trabajo". "Se entiende que tolere el fraude en el absentismo. Él en sí es un fraude y convive con él", ha declarado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

POSTURA "RESPONSABLE" DE FEIJÓO

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha indicado --en sendas entrevistas en 'Antena 3' y 'La Sexta'-- que luchar contra las situaciones en las que se producen "abusos" es "responsabilidad del Gobierno" para "proteger a los que lo hacen bien". Además, ha dicho que los propios sindicatos han reconocido que la abstención era un problema y que hay que atajarlo.

En este punto, Bravo ha destacado la postura "responsable" de Feijóo por poner el foco en ello porque, a su entender, alguien que quiere ser presidente del Gobierno tiene que "poner encima de la mesa los problemas" y "poner soluciones".

Además, ha indicado que la AIReF y el Banco de España están haciendo propuestas apuntando donde tienen que avanzar para mejorar, como "por ejemplo con la incorporación parcial bajo la supervisión del médico" o con una "incorporación progresiva". Según ha agregado, "ya hay países que lo están haciendo y funciona".

EL ABSENTISMO, "UN GRAVE PROBLEMA PARA LA ECONOMÍA"

Ante el hecho de que Feijóo usara la palabra cáncer y si cree que es la palabra más afortunada, Bravo ha dicho que el líder del PP "no lo relacionaba con la enfermedad, sino con lo que suponía esto para la economía" española.

Bravo ha insistido en que se trata de "un grave problema para la economía y para la productividad". "En el año 2018, el coste del absentismo eran 14.000 millones. Hoy, en el cierre del año 2025, son 33.000 millones de euros", ha dicho.

El dirigente del Partido Popular ha señalado que son temas "complicados" pero Feijóo "demuestra valentía y querer gobernar España" al poner el foco sobre "aquellas cuestiones que hay que trabajar y hay que mejorar"

Bravo ha recordado que Feijóo ya actuó contra el absentismo en Correos, en el Insalud y la Xunta de Galicia. "Yo creo que nadie duda que si alguien no va a trabajar por cuestiones no justificadas, tenga unas consecuencias, ¿no?", ha exclamado, para concluir: "Creo que ha sido valiente poniendo este debate encima de la mesa".