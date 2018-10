Cargos del PP cierran filas con Casado tras la dimisión de Montón y no contemplan que pueda ser imputado

Publicado 12/09/2018 17:55:52 CET

A la espera de que el Supremo decida si investiga o no a Casado, admiten que una imputación pondría al partido en un brete

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP han cerrado filas este miércoles con Pablo Casado desvinculando su caso del de la hasta ahora ministra Carmen Montón, que anoche presentó su dimisión tras la polémica que ha rodeado a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En el PP resaltan las diferencias porque, según argumentan, el líder del PP ha actuado con transparencia, no ha mentido ni ha incurrido en falsedad documental. En esta tesitura no contemplan ni que pueda ser imputado ni que presente su dimisión, han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

El pasado mes de agosto la juez de Instrucción elevó al Supremo este caso para que el alto tribunal se pronuncie sobre el máster que Casado realizó en el curso 2008-2009 ante la posibilidad de que pudiera haberlo obtenido como un "regalo". En su exposición razonada, la magistrada aprecia indicios de delito de cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Tras la dimisión de Montón, otros partidos de la oposición han demandado a Casado la misma "ejemplaridad" y le han emplazado a seguir sus pasos. La postura más contundente ha sido la del PSOE, una formación que ha pedido expresamente la dimisión del presidente de los 'populares'.

"AGUANTAR EL CHAPARRÓN"

Fuentes del PP han señalado que esa petición es la secuencia lógica tras la salida de Montón del Ejecutivo, una vez que Pedro Sánchez ha preferido "sacrificar" a su ministra para poder "atacar" a Casado con este asunto.

En las filas del PP sostienen que ahora se trata de "aguantar el chaparrón" y "capear el temporal lo mejor posible", conscientes de que estos días el foco político y mediático estará en el máster de Pablo Casado. "Habrá marejada por la comparación con Montón pero se superará", resume un miembro del Comité Ejecutivo 'popular', que admite que "todo dependerá del Supremo".

En este sentido, diferentes cargos del PP consultados por Europa Press rechazan que el máster pueda poner en apuros políticos a Casado, ya que, no creen que el Supremo opte por imputarlo. Se trata de un escenario que la mayoría no contempla o no quiere contemplar, pero admiten en privado que si se produjera, sería un duro golpe para el partido difícil de superar y les pondría en un brete, en un momento además en el que las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina.

El PP lleva 24 horas volcado en preparar la estrategia para diferenciar el caso de Montón del de Casado, haciendo hincapié sobre todo en que la salida de Montón se ha precipitado por mentir y por un supuesto plagio de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Desde la dirección nacional del PP subrayan la "absoluta transparencia" con la que ha actuado Casado. Eso sí, critican que este tipo de asuntos acaben en un tribunal, en vez de resolverse por la vía administrativa.

"NO AFECTA DE NINGUNA MANERA" A CASADO

Tras la dimisión de Montón, el propio Casado ha asegurado este miércoles a los periodistas que está "muy tranquilo" porque su máster en la URJC no tiene "nada que ver" con el caso de la ya exministra. En parecidos términos se han expresado otros cargos del PP en diferentes declaraciones públicas.

"No le afecta de ninguna manera", ha afirmado el exportavoz del Grupo Popular Rafael Hernando, que ha destacado que Montón "mintió a la población española" en el caso de su máster. Por eso, ha pedido "no mezclar las cosas".

Al ser preguntado si debe dimitir Casado en el caso de que fuera imputado, Rafael Hernando ha indicado que él cree que esa situación "no se va a producir". En parecidos términos se ha pronunciado el excoordinador general del PP Fernando Martínez Maillo, quien ha dicho estar "absolutamente convencido" de que el caso de Casado "se resolverá favorablemente en el Supremo".

MAILLO: "NO HAY DOS SIN TRES"

Maillo ha insistido en que el caso de Montón "no tiene nada que ver" con el de Montón, quien "tendrá que explicar por qué ha dimitido". "Hizo una comparecencia de prensa, dimitió y no dijo por qué. Supongo que reconoce que ha plagiado un TFM. Por tanto, supone un reconocimiento implícito pero tampoco lo ha explicado", ha abundado.

Finalmente, el diputado zamorano ha dicho que en el caso de Casado "no estamos hablando de ese supuesto" y ha recordado el episodio que afectó al diputado de Podemos Iñigo Errejón. "Lo que si es cierto es que en cien días, dos ministros han dimitido y ya saben que no hay dos sin tres. Vamos a esperar a ver quien es el siguiente", ha concluido.