Carina Mejías se suma a Girauta y se da de baja de Cs: "Se han ido tomando decisiones que no compartía"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La dirigente de Ciudadanos Carina Mejías se ha sumado este miércoles a su excompañero de partido Juan Carlos Girauta y ha confirmado que ha solicitado su baja como afiliada de la formación naranja después de que la dirección haya "ido tomando decisiones que no compartía".

Mejías, que se afilió en 2012 a Cs, fue diputada en el Parlamento de Cataluña entre 2012 y 2015, pasando a ser concejal en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019. Allí llegó a ser portavoz de la formación hasta que Albert Rivera anunció un acuerdo con Manuel Valls para que en las siguientes elecciones fuese el candidato.

"Mi salida de Ciudadanos hace tiempo que la llevo madurando. Se han tomado decisiones que no compartía desde mi salida del grupo municipal", ha explicado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, en la que ha criticado la "inconsistencia" del acuerdo suscrito entre Cs y el Gobierno.

He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos.

La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido.