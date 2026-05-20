Carlos Martínez (PSOE) reclama "dar la cara" y "asumir decisiones políticas" tras el "durísimo" auto contra Zapatero

Archivo - El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, en una imagen de archivo. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido que "toca dar la cara" y "asumir decisiones políticas" tras la imputación en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por estar al frente de una presunta trama de tráfico de influencias, y ha tildado de "durísimo" el auto del juez José Luis Calama.

En una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, Martínez ha admitido que "toda la militancia del PSOE" está "un poco en estado de shock" y con sensación de "perplejidad", pero ha señalado que es momento de "hacer frente a las adversidades" y "tomar decisiones políticas".

"De una figura como el presidente Zapatero desde luego no es de los que pudiéramos ver venir, ¿no?", ha confesado.

INVESTIGAR NO ES CONDENAR, ZAPATERO TIENE SU CONFIANZA PERSONAL

No obstante, Martínez ha insistido en que "investigar no es condenar" y que actualmente José Luis Rodríguez Zapatero tiene su "confianza personal" por "lo que ha representado para este país y para el PSOE".

"Lo digo sin pedir ningún privilegio, pero sí reclamando, de la misma forma que respeto a la justicia, reclamo también garantías, reclamo serenidad y reclamo rigurosidad en todo este proceso para no ejercer esos juicios paralelos que tanto daño hacen", ha apostillado el también exalcalde de Soria.

En este sentido, Martínez ha confesado estar "cansado" de "condenas anticipadas" y ha criticado que "los responsables políticos y la ciudadanía" están siendo obligados a "elegir entre la condena anticipada o la adhesión ciega".

"Creo que tenemos que huir de esos dos posicionamientos y respetar a la justicia, dejarle trabajar, dotarnos de transparencia para que tome sus decisiones y desarrolle el proceso que hoy por hoy se ha abierto sin hacer esa condena anticipada que tanto daño hace a la democracia", ha sostenido.

PIDE "REFLEXIÓN INTERNA Y PROFUNDA" TRAS EL 17M EN ANDALUCÍA

Por otro lado, el líder del PSOE en Castilla y León, ha reconocido que el PSOE "está obligado" a hacer "una reflexión interna y profunda" sobre el "desapego" en Andalucía y otras comunidades autónomas.

"Estamos absolutamente obligados a poder abrir un debate sereno, interno, riguroso también sobre qué rumbo tiene que tomar las políticas públicas desde el punto de vista autonómico, que son absolutamente inexistentes para la ciudadanía", ha defendido.

El exalcalde de Soria también ha sostenido que el PSOE tiene que intentar "reconectar con la ciudadanía" y ha defendido que "es un gran reto" que espera poder abordar en el Comité Federal convocado por el partido para el próximo sábado 27 de junio.

Además, Carlos Martínez ha criticado la estrategia del Partido Popular porque "no golpea la ideología, sino que sataniza siempre a una persona". "Lo vimos con Felipe González, lo vimos luego con José Luis Rodríguez Zapatero, ahora lo estamos sufriendo con Pedro Sánchez", ha justificado.

Según ha incidido, se trata de "una fórmula de éxito" que "deteriora la democracia y la confianza en las instituciones", pero que al final "produce una acción-reacción ante la propia ciudadanía".