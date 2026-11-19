La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha presentado este jueves a esta institución como un punto de "equilibrio y rigor" para la garantía de la seguridad jurídica y de la calidad del Estado de Derecho y ha llamado a los órganos consultivos y a los juristas a trabajar ante los nuevos instrumentos como la Inteligencia Artificial para mantener la "seguridad y la convivencia en paz".

Lo ha hecho durante el discurso de inauguración de Simposio Internacional 'La función consultiva en las democracias contemporáneas', que se celebra en Madrid, dentro del programa de actividades conmemorativas del V Centenario del Consejo de Estado.

La que fuera vicepresidenta en el primer Gobierno de Pedro Sánchez ha dado la bienvenida y ha agradecido su participación en el cónclave a los representantes de los Consejos de Estado de Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y de Colombia, así como al representante del Consejo Económico y Social Europeo y a los presidentes, presidentas y miembros de los consejos consultivos de España.

Calvo ha destacado que en sus cinco siglos de historia el Consejo de Estado ha "aparecido en todos los momentos de la historia de España de una manera u otra" y ha subrayado que en toda su trayectoria este órgano se ha conducido siempre desde "el rigor y la excelencia", también en estos "tiempos convulsos", para "decir lo preciso y lo justo, hasta donde están llamados los convocados a la función consultiva". "No más, pero tampoco menos", ha enfatizado.

SIN ENTRAR EN CONTROVERSIAS

"Cumplimos la función de asesorar desde el rigor, la prudencia, la independencia al gobierno legítimo de nuestra democracia", ha explicado la presidenta. "Nos adelantamos a la decisión política, pero no somos la decisión política. Aportamos los conocimientos jurídicos, pero no entramos en la controversia donde las democracias despliegan el pluralismo ideológico", ha puntualizado.

Es este contexto ha presentado a este órgano como "un punto de equilibrio y de prudencia". "No somos el órgano ni la función que confronta, somos el que ayuda y que construye, absolutamente en todas las materias, pero, de manera muy principal, desplegando los valores constitucionales: la igualdad, los derechos humanos, el principio de legalidad y de constitucionalidad, al fin y al cabo la seguridad jurídica de la calidad de nuestros Estados de derecho", ha remarcado.

Calvo también ha planteado una reflexión sobre cuál puede ser la aportación de la función consultiva "a un mundo que se desordena por la fuerza frente a la razón, al argumento, la calma, la escucha y el raciocinio".

SOBERANÍA DEL PUEBLO

Desde su punto de vista, con este panorama los juristas están llamados a jugar "a un papel principal para la preservación del Derecho Internacional, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del núcleo fundamental de la idea de la democracia, que es la soberanía del pueblo, origen de los derechos y las libertades".

"Estamos convocados a fajarnos con instrumentos nuevos como las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial, que pueden afectar a todas aquellas bridas que a lo largo del tiempo, pero particularmente del mundo contemporáneo, hemos sido capaces de colocar para la seguridad y para la convivencia en paz", ha concluido.