Carmen Calvo, al PP: Basta de "esperpentos" y "trampas", Casero se equivocó al votar la reforma laboral

El PSOE respalda la actuación de Meritxell Batett y pide circunscribir la polémica a la Mesa del Congreso

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso y ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este lunes al PP que se deje de "esperpentos" y "trampas" y asuma que el diputado Alberto Casero se equivocó al votar a favor de la convalidación de la reforma laboral y que no hubo "ningún fallo" en el sistema informático de la Cámara.

El Pleno convalidó la reforma laboral el pasado jueves por un solo voto, gracias a que Casero votó que sí, aunque él sostiene que él votó que no, pero el sistema del voto telemático lo cambió por un voto afirmativo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Calvo ha dicho entender que a la ciudadanía "le parezca mal" que sus señorías se equivoquen al votar, sobre todo cuando sucede en asuntos tan importantes como la reforma laboral. "Pero es una realidad humana y parlamentaria", ha señalado, explicando que este tipo de errores son comunes en las votaciones presenciales y también en las telemáticas.

"Los derechos de los diputados están garantizandos mediante el Reglamento. Si te has equivocado, te has equivocado. No hay error informático y no toca más que arrostrar las consecuencias de lo que se hace, (aunque) sea una situación particularmente galvánica políticamente", ha indicado Calvo.

La ex vicepresidenta ha censurado que un partido "veterano", que "ha gobernado", como el PP, haya optado por una reacción "esperpéntica", cuestionando la legitimidad de la votación en la que el voto telemático funcionó "sin fallos" a todas sus señorías.

"El sistema funcionó, hay que asumir lo que ha ocurrido personal y políticamente y eso conviene decírselo a los ciudadanos sin ninguna trampa", ha enfatizado, antes de resaltar que el PP ha ido modificando su "estrategia" sobre este asunto.

LOS "TRAIDORES" DE UPN

También ha señalado que, en contra de lo que inicialmente sostuvieron los 'populares', a Casero de le permitió entrar en el hemiciclo tras la votación porque no podía votar presencialmente habiéndolo hecho antes a distancia.

Calvo también se ha referido a la posición de los diputados de UPN, que se desmarcaron de la directriz de su partido y votaron en contra de la convalidación y los que ha llamado "traidores". "Conviene que cuando uno llega aquí con las siglas de un partido, aunque discrepe, sea leal a lo que votaron los ciudadanos", ha dicho.

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, también ha reiterado que el voto telemático cuenta con "todas las garantías", que Casero cometió un "error humano" y que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, actuó conforme al Reglamento. "No hay nada más que decir al respecto", ha zanjado.

En este contexto, ha pedido que la polémica sobre la votación de la reforma laboral se circunscriba a la Mesa de la Cámara, un órgano que no tiene programada ninguna reunión esta semana, aunque podría convocarse en cualquier momento si Batet lo estima oportuno.

El PP lleva reclamando una reunión de la Mesa del Congreso desde el pasado jueves, día de la polémica votación y se queja de que Batet no contesta a sus demandas, pero Gómez ha hecho hincapié en que será la presidenta "cuanto toque" la que convoque al órgano de gobierno de la Cámara.