Carmen Calvo rechaza contestar preguntas de Vox en el Congreso por llamarla "vicepresidente"

Publicado 12/02/2020 21:19:36 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha rechazado contestar buena parte de las preguntas planteadas por Vox en el Congreso después de que su representante en la Comisión Constitucional de la Cámara se haya referido a ella como "señora vicepresidente". "Me ha llamado vicepresidente, igual no me tengo que sentir aludida y ya lo resuelvo", ha declarado Calvo.

La número dos de Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso para informar de las principales líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura.

Tras una primera intervención, Calvo ha escuchado las preguntas que le han formulado los portavoces de los diferentes grupos, entre los que se encontraba el diputado de Vox, José María Sánchez García, que le ha formulado media docena de preguntas mientras se dirigía a ella como "señora vicepresidente".

"No sé, me ha llamado vicepresidente. Igual no me tengo que sentir aludida y ya lo resuelvo", ha declarado la vicepresidenta, antes de recriminarle el "tono que utiliza" y apuntar que sí le iba a responder "a dos cuestiones".

VOX DEFIENDE QUE ES CORRECTO GRAMATICALMENTE

En una intervención muy breve, en comparación con el resto de grupos, Calvo ha criticado que Sánchez García se haya referido a sus palabras sobre violencia machista como "etéreas" y le ha recordado que han sido asesinadas 1.043 mujeres y 35 menores por esta lacra. Además ha rechazado sus acusaciones de llevar a cabo "políticas de odio".

En su segundo turno de intervención, el representante de Vox ha insistido en nombrar a Calvo como "señora vicepresidente" y ha indicado que le puede llamar como a él "le parezca, siempre y cuando sea correcto gramaticalmente". La Real Academia Española (RAE) tiene resuelto este asunto desde hace años y acepta el término femenino.

Calvo ha lamentado la actitud de Sánchez García cuando en el país ya existe un "argot cotidiano" para nombrar a la gente "con arreglo a su género". "Por eso voy a terminar como empecé. Como no soy vicepresidente lamento mucho no poder seguir su estela", ha declarado, para concluir diciendo: "señor diputado esta vicepresidenta no le va a seguir el juego esta tarde".