Carmen Calvo revela que Sánchez le ofreció presidir el Consejo de Estado pero ella lo rechazó

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha revelado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ofreció presidir el Consejo de Estado después de que María Teresa Fernández de la Vega dimitiera del cargo el pasado 13 de octubre, un puesto que finalmente ocupará la exministra de Trabajo socialista Magdalena Valerio.

"Tengo que decir en honor a la verdad que el presidente me ofreció esa posibilidad (...) pero yo le he dicho que me gustaba mi trabajo de diputada", ha asegurado Calvo en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Según ha indicado, cuando salió del Gobierno, Sánchez le prometió la presidencia del Consejo de Estado y le ha ofrecido "algunas cosas a lo largo de este tiempo". "Ha cumplido su palabra", ha indicado.

Sin embargo, la exvicepresidenta, en reiteradas ocasiones, le ha dicho a Sánchez que está bien como diputada y que le gusta su actual responsabilidad en la Cámara Baja. Tras su salida del Gobierno en julio de 2021, Calvo fue elegida presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados.