Carolina Punset dice que renunciará al acta de eurodiputada cuando Cs cumpla "alguno de sus compromisos electorales"

Publicado 21/10/2018 6:06:59 CET

Defiende su reunión con Puigdemont y dice que la dirección el partido la ha usado como "excusa" para expulsarla

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada Carolina Punset, que ha hecho pública una carta este sábado en la que comunica que abandona Ciudadanos por haberse convertido en "la marca blanca del PP", ha dicho que el acta la devolverá cuando este partido "empiece a cumplir alguno de sus compromisos electorales".

"Ya no soy de Ciudadanos", ha confirmado Punset en una entrevista en TV3, recogida por Europa Press, donde ha dicho que ahora su idea es reincorporarse a la vida civil y dejar la política "salvo que surja algo muy interesante".

Y el acta en el Parlamento Europeo "la devolveré cuando ellos empiecen a cumplir alguno de sus compromisos electorales", ha añadido.

Según ha detallado, le ha costado tomar la decisión de darse de baja como militante, pero se lo estaba planteando desde hace más de un año como consecuencia de los "bandazos" políticos que ha visto en el partido, del que cree que se ha ido derechizando.

Punset ha recordado que, en sus inicios, Cs nació en Cataluña para ocupar el espacio del "centro izquierda no nacionalista", pero luego concurrió a las elecciones europeas de 2009 junto a la formación ultraconservadora Libertas y en los últimos años ha pasado de firmar un acuerdo de gobierno con el Pedro Sánchez a apoyar la investidura de Mariano Rajoy.

DERIVA "ULTRALIBERAL Y ULTRAESPAÑOLISTA"

La eurodiputada ha indicado que ha esperado hasta última hora "un cambio que no se ha producido" y mientras tanto ha preferido mantener un "perfil bajo" porque le parecía "más respetuoso" que criticar a Ciudadanos públicamente.

Pero al final "ahondamos en esa deriva absolutamente ultraliberal, ultraespañolista, identitaria, machista y retrógrada en el ámbito del ecologismo", así que "se acabó", ha añadido Punset, que en la entrevista ha estado acompañada por su marido, el diputado de las Cortes Valencianas y exmilitante de Cs Alexis Marí.

Punset ha sido especialmente crítica con el uso de un "nacionalismo español acérrimo" para "luchar contra el nacionalismo catalán", y ha expresado su rechazo al acto de la plataforma España Ciudadana, lleno de banderas de España, en el que Marta Sánchez cantó el himno nacional.

"No es el Cs al que yo me afilié", ha concluido, describiéndolo como un partido que en sus comienzos reivindicaba el "patriotismo civil" en vez de dedicarse a "confrontar identidades" territoriales.

HABLAR CON LOS ADVERSARIOS POLÍTICOS Tampoco apoya la postura de Cs en Cataluña de "pegar palos", aplicar el artículo 155 de la Constitución y "meter a gente en la cárcel", y ha advertido de que "polarizar la situación" o retirar lazos amarillos en la calle no resuelve nada.

Lo primero que habría que hacer, a su modo de ver, es "sentarse a escuchar a los adversarios políticos y no criminalizar a quien lo hace".

En este contexto, Punset ha defendido la reunión que tuvieron recientemente ella y Marí en Bruselas con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y que, según Cs, es lo que ha motivado la apertura de un expediente de expulsión a la eurodiputada por haber usado en su desplazamiento un coche oficial del Parlamento Europeo.

Ese encuentro ha sido la "excusa" de Ciudadanos para iniciar el expediente de expulsión", "ha sido la pataleta que han tenido a raíz de mi visita a TV3" y de "la publicación de mi carta", ha asegurado, convencida de que "estaban deseando abrirlo desde hace mucho tiempo".

En cuanto a la reunión con Puigdemont, ha dicho que sentía "curiosidad intelectual" por hablar con él en primera persona, algo que no le parece un "delito", y que la cita fue "cordial", aunque políticamente están "en las antípodas en todo".

La oposición de la formación naranja a ese encuentro es "un ejemplo más de la falta de democracia y tolerancia", según la eurodiputada, que también ha denunciado que a raíz de esta cuestión se enteró de que el partido tenía acceso a su correo electrónico de la Eurocámara.

"SI NO ERES UN MALDITO PALMERO, NO VAS EN LAS LISTAS"

Punset, que antes de irse a Bruselas fue portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, ha afirmado que "algo pasa" en este partido cuando "más de 400 cargos públicos" lo han abandonado en toda España.

Asimismo, ha indicado que las primarias realmente "no existen", ya que "si no eres un maldito palmero, no vas en las listas" electorales, que Ciudadanos está construido "con los escombros del PP" y que toman sus decisiones basándose en las encuestas electorales.