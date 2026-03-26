La Casa de la Provincia de Sevilla adopta un horario especial para la visita de las muestras durante la Semana Santa

Una de las muestras que se pueden visitar durante la Semana Santa en horario especial. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla adopta un horario especial para la visita de sus exposiciones durante la celebración de la Semana Santa en la capital hispalense. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, la sede del organismo estará abierta en su ubicación en la Plaza del Triunfo, de 10 a 14 horas. Con la excepción del Viernes Santo, día en que permanecerá cerrado.

Para el público interesado en intercalar la oferta expositiva de la Casa de la Provincia con los ritos propios de la Semana Santa, remarca la Diputación que, además de sus dos exposiciones permanentes, 'Despacho Plácido Fernández Viagas' y 'La Imprenta de San Eloy. Pinturas de Joaquín Sáenz', la Casa de la Provincia tiene en estos días disponible para visita otras tres exposiciones temporales.

En la Sala Provincia y hasta el 12 de abril, 'Humani Nihil. El arte y lo humano en el centenario de La deshumanización del arte'. Organizada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, coincidiendo con el centenario de la publicación de la conocida obra de José Ortega y Gasset en 1925, la exposición reúne a una veintena de artistas de lenguajes diversos, agrupados en su mayoría por un proyecto de innovación docente de la Universidad de Sevilla coordinado por la profesora y artista Raquel Barrionuevo.

El comisariado corre a cargo de Raquel Barrionuevo y Fernando Infante, con textos de Enrique Infante-Limón y Javier Leñador González-Páez. La muestra se articula en torno a cuatro ejes: la diversidad humana, la tecnología, la naturaleza y el resto de los seres vivos. Son ámbitos en los que el ser humano encuentra su mayor apertura y donde el humanismo clásico se ve retado a expandirse de manera afirmativa.

En la Sala Triunfo y hasta el 26 de abril, 'Itinerancias'. Fruto del acuerdo entre la Fundación Obra Pía de los Pizarros, Otoño Cultural Iberoamericano y la fundación Caja Rural del Sur, con la colaboración de la Casa de la Provincia, la exposición trae a Sevilla arte iberoamericano contemporáneo en una visión que se desdobla en dos formatos expositivos: por una parte, 'Nexos' con fondos de arte contemporáneo iberoamericano de la Fundación Obra Pía de los Pizarros; por otra, 'Entre el mar y el barro', una selección de obras de artistas contemporáneos de Trujillo, en Perú.

Comisariadas por María del Socorro MoraC, ambas muestras reunen un singular colectivo de artistas que reflejan la enorme riqueza creativa de las artes plásticas contemporáneas en el ámbito iberoamericano. En la Sala Romero Murube y hasta el 17 de mayo: 'Una colección original. Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla'.

Con la celebración del Día Mundial del Cómic como contexto, la institución provincial produce una exposición que constata las décadas de su compromiso con la promoción y la difusión del cómic a través de los fondos de una colección iniciada en los años ochenta, precisamente cuando el cómic aún era visto como un arte menor.

En la muestra se podrán ver originales seleccionados de las siguientes obras: 'Por culpa de una flor', de María Medem; 'En Vela', de Ana Penyas; 'La Loba Boreal', de Nuria Tamarit; original de Natacha Bustos; 'Totem', de Laura Pérez, y 'Goya', de Fran Galán. También, las siguientes ilustraciones: cartel de Carnaval de Max, cartel de Carnaval de Gallardo, cartel cantabile de Javier de Juan, portada fama de Fernando Vicente, 'México-España' de Sonia Pulido, 'Memoire de Pompei' de Manuel Ortiz y 'Amor' de Santiago Sequeiros.

Además de páginas de cómics de: 'Happy Dog', de Keko; 'El día que llegaron los uranos', de Víctor Aparicio; 'Negra', de Bella Moreno; 'Villa Fortuna', de Martí; 'Casas Viejas', de El Cubri, 'Lechería', de OPS; 'Car Breaking', de Ana Juan; 'Berlín 1939', de Raúl; 'Medusas y ballenas', de Cristina Vela; viñetas de El Roto, y páginas de Max y Daniel Torres.

Una vez que la exposición haya concluido su periodo de exhibición en la Casa de la Provincia, pasará a formar parte del programa de exposiciones itinerantes que recorre los municipios de la provincia en los diferentes programas culturales de la Diputación.