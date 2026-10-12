Casa Real celebra el día de la Fiesta Nacional y destaca lo que "comparte" y "une" a España como país

El Rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real ha celebrado este lunes el día de la Fiesta Nacional destacando todo aquello que "comparte" y "une" a España como país, y ha reconocido la "dedicación y el servicio" de quienes trabajan "cada día por España".

"Hoy celebramos todo aquello que compartimos y nos une como país, y reconocemos la dedicación y el servicio de quienes trabajan cada día por España", reza el mensaje que ha publicado Casa Real a través de su perfil en la red social X.

La Casa del Rey concluye su mensaje con un "¡Feliz Día de la Fiesta Nacional!" y con un video de unos 20 segundos en los que se muestra una bandera española ondeando y se escucha el himno de España.