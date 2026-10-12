Casa Real celebra el día de la Fiesta Nacional y destaca lo que "comparte" y "une" a España como país

El Rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo.
El Rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press
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Publicado: lunes, 12 octubre 2026 10:20
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MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real ha celebrado este lunes el día de la Fiesta Nacional destacando todo aquello que "comparte" y "une" a España como país, y ha reconocido la "dedicación y el servicio" de quienes trabajan "cada día por España".

"Hoy celebramos todo aquello que compartimos y nos une como país, y reconocemos la dedicación y el servicio de quienes trabajan cada día por España", reza el mensaje que ha publicado Casa Real a través de su perfil en la red social X.

La Casa del Rey concluye su mensaje con un "¡Feliz Día de la Fiesta Nacional!" y con un video de unos 20 segundos en los que se muestra una bandera española ondeando y se escucha el himno de España.

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