La Casa Real despide a Fernando Ónega, un "referente" del "mejor periodismo de la Transición"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real ha despedido al histórico periodista Fernando Ónega, que ha muerto este martes a los 78 años, recordándole como un "referente" y "maestro" del "mejor periodismo de la Transición".

"Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado", ha destacado la Casa Real en un mensaje de 'X', en el que ha trasladado su "cariño y el mejor recuerdo" a su familia.

Así, ha valorado a Ónega como un "maestro de periodistas" que "nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad". "En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa", ha agregado.

Fernando Ónega, considerado uno de los cronistas imprescindibles del periodismo español y una de las voces más relevantes y respetadas de la Transición, ha muerto este martes a los 78 años, según ha confirmado el diario 65YMÁS, del que era presidente.

"España pierde a uno de sus grandes cronistas. Galicia, a un hijo orgulloso de su tierra. Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales", ha expresado en un comunicado 65YMÁS, cuya directora, Ana Bedia, ha agradecido su "ética, imparcialidad y sentido de Estado".

La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10.00 a 21.00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.