Casado acusa a Sánchez de "quitarse de en medio" en la tercera ola cuando "hay ya una hecatombe social y sanitaria"

Dice que el cierre total tiene "un punto intermedio" con las áreas sanitarias y defiende la dimisión de los políticos vacunados

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "quitarse de en medio" y "ocultarse" ante la tercera ola del coronavirus con una "desidia" que, a su juicio, "no es responsable". Además, ha subrayado que no se están tomando medidas para no perjudicar la campaña electoral catalana a pesar de que, según ha recalcado, en España "hay ya una hecatombe social y sanitaria que debería dejar los colores políticos al margen".

"En la segunda ola con 500 casos por 100.000 habitantes en Madrid decretaron el estado de alarma y ahora con 900 casos están diciendo que no hay que preocuparse. En España las cosas no han ido bien y hace falta un poco más de humildad y de eficacia a la hora de tomar medidas, también con la campaña de vacunación, que está siendo fallida", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si es partidario del confinamiento domiciliario en este momento ante la alta tasa de contagios, Casado ha explicado el cierre total tiene "un punto intermedio" en el área sanitaria, "tanto para confinar como para evitar movilidad entre los distritos de la propia ciudad". A su entender, ésta es una fórmula que da un margen a las autonomías.

Dicho esto, ha echado en cara a Sánchez que no tomara su mano cuando le ofreció un pacto para poder regular un marco para pandemias y que el Congreso rechazara este verano el plan jurídico que presentó el Grupo Popular como alternativa al estado de alarma.

DICE QUE AYUSO Y FEIJÓO LO ESTÁN HACIENDO "EXACTAMENTE IGUAL"

En cuanto a si prefiere el modelo de gestión del Covid la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el del gallego Alberto Núñez Feijóo, Casado ha afirmado que "lo están haciendo exactamente igual" y ha añadido que los "criterios son los de la OMS". Además, ha subrayado que el hospital Zendal abierto en Madrid ha permitido que haya más hospitalización.

Casado ha insistido en que el Gobierno de España es el competente en materia de pandemias y debe haber una estrategia nacional. "Pero el Gobierno se ha quitado de en medio. En la tercera ola, lo único que ha hecho Sánchez es enseñar las vacunas y ponerle una pegatina", ha denunciado.

Además, ha afirmado que el "trifunfalismo" del Gobierno "también le preocupa" porque, aparte de "los 90.000 fallecidos", hay "cinco millones de personas en España que no pueden trabajar por los estragos de la pandemia".

CRITICA QUE SIMÓN SIGA EN SU CARGO

En este punto, ha hecho hincapié en que la "desidia" que está exhibiendo Sánchez "no es responsable" y le ha avisado que por "tapar la realidad" y "ocultar" las cifras de muertos y contagios "no se resuelven los problemas".

"Creo que este Gobierno ha tenido una actitud muy irresponsable, pero no solo Sánchez, también Illa y Fernando Simón, que no sé que hace en su cargo", ha asegurado, en relación con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Casado se ha quejado de la falta de interlocución del Gobierno con el PP y ha confesado que le "molesta" enterarse "de las cosas por la prensa". En este punto, ha criticado que no exista ese diálogo para afrontar el coronavirus cuando "se trata de salvar vidas y empleos". De hecho, ha aseverado que "hay ya una hecatombe social y sanitaria en España que debería dejar los colores políticos al margen".

LA VACUNACIÓN DE POLÍTICOS

Al ser preguntado si cree que el Gobierno debería vacunarse, Casado se ha remitido a lo que establezca el protocolo elaborado por expertos y ha señalado que si no lo recoge, no deben hacerlo. Además, ha defendido la dimisión de los políticos que se han vacunado de forma indebida al no pertenecer a los grupos de riesgo.

"Creo que los políticos que se han saltado la cola lo que tienen que hacer es dimitir, como al menos en mi partido se ha hecho", ha recalcado, en alusión a las renuncias de los consejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta. A su entender, con esta actuación ha marcado un "baremo de ejemplaridad para todo el partido".

LOS "ERRORES" UN AÑO DESPUÉS

Coincidiendo con el primer aniversario de la alerta del Covid por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que ya entonces preguntó a Sánchez por qué no se estaban tomando medidas y ha recordado que ese día "mandaba a Illa a la mesa de autodeterminación con Torra".

"Ese fue el error, estar pendiente de una mesa de autodeterminación en vez de estar tomando medidas como hacía en ese momento Italia o Corea del Sur", ha indicado el presidente de los 'populares'.

Casado ha recalcado que el Gobierno también fue "muy triunfalista" en verano porque "declaró derrotado el virus y se fue de vacaciones" cuando la segunda ola de Covid "fue muy dura". "Y ahora en la tercera, mi sospecha es que por culpa de la campaña catalana no están tomando las medidas que tomaron en la segunda", ha indicado.