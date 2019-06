Casado afea a Sánchez que pida a PP y Cs que favorezcan su investidura sin aclarar si indultará a los presos del procés

Publicado 27/06/2019 15:17:42 CET

Pregunta al presidente si piensa como Zapatero, que se puede presionar a los jueces del TS para que modulen su sentencia contra independentistas

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afeado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida a los partidos constitucionalistas que favorezcan su investidura sin haber aclarado previamente si indultará a los presos independentistas una vez que haya sentencia. Considera, además, que el jefe del Ejecutivo en funciones tampoco puede pedir responsabilidad a PP y Cs mientras pacta con Bildu en Navarra.

Casado ha realizado estas declaraciones en el Congreso tras participar en el homenaje a las víctimas del terrorismo que ha tenido lugar en la Cámara Baja. "No puede estar pidiendo responsabilidad a los partidos constitucionalistas mientras pacta con Bildu en Navarra y no puede estar pidiendo a los partidos constitucionalistas que favorezcan su investidura cuando al mismo tiempo no aclara si va a indultar a aquellos que han querido romper la democracia española", ha exclamado.

El dirigente popular ha lamentado que Pedro Sánchez trate de "proyectar" la responsabilidad en la formación de gobierno a las fuerzas constitucionalistas, pero sin explicar qué proyecto tiene para los próximos años "ni en economía, ni en política social, ni en política territorial".

Pablo Casado también ha recriminado al presidente que tampoco haya desvelado lo que pretende hacer con los partidos independentistas y su "chantaje al Estado". Por este motivo, ha opinado que Pedro Sánchez debería contestar primero, antes de reclamar que PP y Cs favorezcan su investidura, si está de acuerdo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con su afirmación de que el Tribunal Supremo debe modular la sentencia contra los presos independentistas.

Por ello ha insistido en la pregunta hacia Sánchez para que responda si cree, como Zapatero, que el Tribunal Supremo "puede ser presionado por los políticos para poner una sentencia más favorable a los que han dado un golpe al Estado como los fiscales dejaron muy claro en su alegato". O si está dispuesto a indultarles en caso de que le ayuden a "formar gobierno y a ser investido presidente".

El líder popular considera que Zapatero se equivoca al pedir al TS esa modulación de la sentencia para favorecer el diálogo ya que cuestiona que se deba dialogar con los que "han querido romper la institucionalidad en España".