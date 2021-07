Casado avisa a Sánchez que irá de nuevo a Bruselas si cambia las reglas para renovar el CGPJ como pretende Podemos

Advierte que ese paso también pondría en riesgo los fondos europeos y exige al Gobierno "sacar sus manos del Poder Judicial"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudirá de nuevo a Bruselas si cambia las reglas del juego para rebajar las mayorías parlamentarias con objetivo de poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como quiere Podemos. Tras asegurar que ese paso pondría en riesgo los fondos europeos, ha subrayado que PP no va a permitir que haya "más politización" y ha instado al Gobierno a "sacar sus manos del Poder Judicial".

"Si Podemos vuelve a hacer que el Gobierno de España intente cambiar las mayorías de elección del CGPJ en España, acudiremos otra vez a Bruselas. Y aviso que Sánchez será responsable de perder los fondos europeos porque Europa ya ha dicho que, o se respeta la independencia judicial y la separación de poderes, o habrá una infracción clara al Estado de Derecho que pondrá en riesgo la llegada de la ayuda europea", ha advertido.

Casado, que ha participado en una jornada sobre 'Concordia, Constitución y Patriotismo' en Ávila organizada por la Fundación Concordia y Libertad, se ha referido así a la información de 'El País' acerca de que Podemos presiona al Gobierno para salvar el bloqueo judicial planteando renovar el Consejo con mayoría absoluta de grupos y diputados.

Ante la posibilidad de que el Gobierno al final se pueda plantear cambiar ese sistema, ha afirmado que el PP no puede permitir que se "politice aún más" porque su "responsabilidad sería mayúscula". "Con las noticias hoy, al ver que una vez más el Gobierno se plantea cambiar las reglas del juego para hacer una Justicia más dependiente, es algo que me preocupa", ha recalcado.

Casado ha insistido en que ese cambio para hacer una Justicia "más dependiente" pondría en riesgo los fondos europeos que va a recibir España. "¿Cómo vamos a hacer en plena recepción de los fondos un riesgo de ataque al Estado de Derecho para que se active un procedimiento del artículo 2 de los Tratados como se está haciendo en Polonia o en Hungría o se pide hacer en Malta y Eslovaquia? ¿Cómo vamos a hacer esto? No podemos hacerlo", ha avisado.

RECHAZA QUE EL PP BLOQUEE ESA RENOVACIÓN

El jefe de la oposición ha rechazado de plano que su partido "bloquee" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según ha dicho, defiende lo que establece la Constitución y "pide Europa".

En este punto, ha afirmado que "le preocupa" que se intente "responsabilizar" al PP del "bloqueo" de esa renovación cuando su partido lleva meses pidiendo una Justicia "independiente" porque "lo marca la Constitución" y "recientemente lo ha exigido Europa".

"Vuelvo a decir lo que llevo diciendo desde hace tres años: el PP no bloquea la renovación de las instituciones constitucionales, todo lo contrario, estamos dispuestos a renovarlas mañana mismo siempre que se cumpla con el mandato de la Constitución y de la Unión Europea", ha aseverado.

"PRISAS" DE SÁNCHEZ PARA "COLOCAR" A "UN JUEZ AFÍN"

En su discurso, Casado ha dicho que tendía la "mano" al Gobierno para renovar los órganos constitucionales pero "si se respeta la separación de poderes" y lo que "dice la Constitución". "Pero ¿por qué los políticos quieren nombrar a 12 vocales del Consejo que la Constitución dice claramente que tienen que ser elegidos directamente por los jueces?", se ha preguntado.

Casado ha achacado las "prisas" de Sánchez en la renovación a que quiere "colocar al frente del CGPJ un juez afín". "A lo mejor porque sabía que iba a tener que dar los indultos y quería que el Poder Judicial dijera amén", ha enfatizado, para reclamar al Ejecutivo que "saque sus manos" del Poder Judicial.

Dicho esto, ha denunciado que el Partido Popular lleva "tres años aguantando una campaña de deslegitimación" que es "absolutamente insoportable". "Este eclipse moral ha de acabar. Ya está bien", ha proclamado.

"A NOSOTROS NO NOS PRESIONA NADIE"

Tras dejar claro que el PP no se va a "mover de sus principios y de la legalidad", se ha preguntado por qué el PP "se tiene que mover de la Constitución y la Unión Europea". "Qué vuelvan a la Constitución y a la UE los que han salido para permanecer en el poder", ha aseverado, para solicitar al Gobierno que deje "engañar a la gente" porque es "muy claro" lo que dice la Carta Magna y lo que reclama Europa.

Casado ha insistido en que el PP es un partido "con las ideas muy claras". "A nosotros no nos presiona nadie, más que la Constitución, la ley y los españoles", ha asegurado, cosechando un aplauso de los asistentes a este foro.

El presidente del PP ha avisado que quién pretenda controlar el Poder Judicial estará cometiendo un "error de desconocimiento e ignorancia absoluta" porque es "independiente". "Y el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, que no imparte justicia", ha explicado.

Tras asegurar que volver a la elección de los jueces por los jueces es un compromiso electoral del PP, ha recordado que "hace dos meses" la UE dijo además que "no se puede tocar la ley si no hay al menos un 50% de vocales elegidos por los jueces" y, por lo tanto, "no hay más que hablar" ni "más discusión al respecto".



