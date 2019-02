Casado censura que Sánchez quiera dar "hachazos" al futuro de España con decretos hasta su último día en Moncloa

Publicado 26/02/2019 14:10:20 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha censurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiera dar "un gran hachazo" al futuro de los españoles aprobando decretos hasta su último día en el Palacio de la Moncloa. Por eso, ha avanzado que el PP no va a aceptar "esa intrumentalización institucional".

Así se ha pronunciado después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya confirmado en desayuno informativo de Europa Press que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes y sucesivos hasta los comicios varios reales decretos con medidas de recuperación de derechos laborales y reducción de la desigualdad de género, que se sufragarán con los mayores ingresos de la Seguridad Social derivados del alza del SMI y las cotizaciones.

En su intervención ante el Grupo Popular, Casado ha afirmado que el PP no va a aceptar "esa instrumentalización institucional" y, por lo tanto, no permitirá que en el Congreso a través de la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- se de "un gran hachazo" a las perspectivas de futuro de los españoles que con "esfuerzo y la legitimidad de las urnas" han logrado estos años.

LOS FICHAJES DE Cs

En clave electoral, y pese a los datos que recogen las encuestas, el presidente del PP ha lanzando un mensaje de ánimo a los suyos asegurando que está convencido de que van a ganar las elecciones generales del 28 de abril.

Además, ha subrayado que el PP es un grupo político con "perfiles extraordinarios" y ha recalcado que no le hace falta "ir a pescar en caladeros ajenos e intentar fichar a personas de otros partidos", en alusión a la decisión de Cs de incorporar a sus filas a Silvia Clemente y Joan Mesquida.

A dos meses de las generales, el líder del PP ha afirmado que en estos comicios se juegan tanto políticas económicas y sociales, pero "sobre todo la propia continuidad histórica de la España constitucional".

"Nos estamos jugando lo que queremos que sea España", ha exclamado, para lamentar que el PSOE "patriótico" y que "hace falta en España" no estuviera el pasado 10 de febrero manifestándose también en la Plaza de Colón junto a PP, Ciudadanos y Vox.