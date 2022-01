Casado critica el "desconocimiento" de PSOE en ganadería: "Creen que un buey es holograma de Juego de Tronos"

"La agricultura y ganadería es la seña de identidad del PP", ha indicado el líder de los 'populares'

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha burlado este domingo del "desconocimiento" de los ministros socialistas sobre la ganadería, al decir que estos creen que un buey es un "holograma de Juego de Tronos".

Así lo ha asegurado el 'popular' durante el XIV Congreso del PP de Castilla y León, en un acto en el que ha vuelto a reprochar al Gobierno las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la mala calidad de determinada carne española, afeando al Gobierno su actitud frente a la ganadería intensiva.

El 'popular' ha defendido que este tipo de ganadería "da de comer a 2 millones de personas" y genera 9.000 millones de euros en exportaciones, por lo que, en su opinión, Garzón no tiene "ni idea" de lo que ha dicho sobre ella.

"La carne española es la mejor del mundo, lo siento por los argentinos, los uruguayos... Y los ganaderos españoles son los mejores del mundo", ha señalado el líder del PP, que durante su discurso de cierre del acto, ha incidido en que su formación es "el partido del campo". "La agricultura y ganadería es la seña de identidad del PP", ha indicado.

Así pues, Casado cree que en Castilla y León "no hay macrogranjas" sino "granjas pequeñas y grandes", y "todas" cumplen con la normativa, por lo que considera "inaceptable" las palabras de Garzón que, según Casado, las señala por "maltratar animales" u ofrecer "carne tóxica".

En este sentido, recuerda que los del PSOE y Unidas Podemos defienden la ganadería extensiva, pero se ha burlado de su "desconocimiento": "Son estos ministros que van a ver un buey a Asturias y creen que es un holograma de Juego de Tronos, deben pensar que los filetes se imprimen en 3D".

Así se ha referido porque, tal y como ha comentado Casado, desde el Gobierno dicen defender la ganadería extensiva pero luego prohíben la caza del lobo al norte del Duero. "Que vayan a una explotación ganadera extensiva y que les digan cuántas terneras son atacadas a diario por lobos", les ha instado.

CESE DE GARZÓN

Por todo ello, ha vuelto a recordar que desde el PP exigen el "cese inmediato" del ministro de Consumo, Alberto Garzón. "No puede estar ni un día más al frente del ministerio, si Sánchez no lo hace, entonces es el responsable de lo que ese señor está diciendo", ha criticado, para calificarle de "débil" por no hacerlo, al tiempo que ha insistido de nuevo en que el Ejecutivo rectifique y pida disculpas sobre las declaraciones de Garzón.

Y ha pedido "exigencias" al Gobierno con respecto a la negociación de la PAC, criticando que el plan del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no cuenta con el consenso de las comunidades autónomas. "No podemos permitir que bajen las ayudas al campo español, nadie entiende que de 140.000 millones de los fondos europeos, sólo el 0,75% vaya al campo cuando representa el 12% del PIB", se ha quejado.

NI "NEGACIONISTA" NI "RADICAL"

En otro orden de cosas, el líder de los 'populares' ha juzgado al presidente del Ejecutivo por decir que el PP es un partido "negacionista" cuando, según Casado, el PSOE es "el partido que negaba la pandemia y la crisis económica", pero también la formación que "negaba que fuera a pactar con Podemos o con EH Bildu". "No le cree a usted ni su partido", se ha referido a Sánchez.

Pero también ha criticado al Gobierno por decir que el PP es un "partido radical", cuando Unidas Podemos, su socio de Gobierno, ha estado este sábado en "200 localidades" vascas para reivindicar que los etarras puedan ser liberados de la cárcel "por hacer cursos de cocina y manualidades", según ha dicho Casado. "Criticar esto es tremendamente radical y negacionista", ha manifestado con ironía, para añadir que se trata de algo "surrealista".

Por último, Casado ha recordado que el PP tiene ya un "plan" de Gobierno que se resume en "50 leyes y 20 reformas legislativas". "Tenemos el plan y ya están los grupos haciendo el contenido de esas leyes para ponerlas en marcha nada más llegar al Gobierno", ha concluido.

