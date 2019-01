Casado exige a Sánchez que "enseñe el documento de las 21 medidas propuestas por Torra"

Publicado 27/12/2018 14:41:05 CET

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "enseñe el documento de las 21 medidas propuestas" por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, una petición que los 'populares' van a presentar en el Congreso de los Diputados para que "lo haga de forma oficial".

Casado, que este jueves ha participado en Pamplona en el acto de presentación de las candidatas del PPN al Gobierno foral y la Alcaldía de la capital navarra, ha remarcado que quieren saber "lo que está negociando" el presidente del Gobierno "a espaldas de la sede de la soberanía nacional".

Ha criticado, además, la reunión mantenida entre Sánchez y Torra y ha cuestionado que el presidente del Gobierno "acudiera al Palacio de Pedralbes como si fuera el presidente de un país extranjero" y que "luego ocultara que en esa reunión ha recibido 21 propuestas" por parte del presidente de la Generalitat.

También ha criticado Casado que en las medidas propuestas por Torra "se hable de Cataluña y España como si fueran dos países" y ha considerado "inadmisible" que "se hable de una supuesta mediación internacional". "¿Cómo un presidente del Gobierno de España puede aceptar una mediación internacional con una comunidad autónoma? ¿Pero estamos locos? ¿En manos de quién estamos?", se ha preguntado.

Por todo esto, ha exigido a Sánchez que "dé explicaciones" y que "no admita el chantaje de un señor como Torra pidiendo una comisión internacional sólo para permanecer dos meses más en la Moncloa". "Su palacio no vale la humillación de toda España, ponga orden ya y no acepte estas exigencias tan lesivas", ha reclamado al presidente del Gobierno central.

Para Casado, es "muy grave" que un presidente "no sea capaz de decir que no va a indultar a los presos independentistas" y que va a aplicar el artículo 155" y, frente a ello, ha garantizado que cuando el PP "llegue al Gobierno aplicaremos el 155 para que no haya república ni incumplimiento de la ley".

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez no da validez política alguna a la propuesta con 21 puntos para la negociación que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, trasladó al jefe del Ejecutivo español en su reunión en Barcelona el pasado 20 de diciembre, indicaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

Para el Ejecutivo de Sánchez, este documento "políticamente no tiene ninguna validez" porque no fue pactado con el Govern y, por lo tanto, no se trata de una propuesta sobre la que poder construir algo, como sí lo es en cambio el comunicado conjunto difundido al término de la entrevista entre los dos presidentes.