Casado lamenta que 850 inocentes vean las marchas "en apoyo de sus asesinos" de ETA y que el Gobierno "dependa" de Bildu

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha lamentado que "850 inocentes en España" vean este sábado las 200 concentraciones "en apoyo a sus asesinos" de ETA y que el Gobierno de España "dependa" de Bildu, "un partido que no condena esos asesinatos".

Así se ha expresado Casado este sábado en la clausura de la Intermunicipal del PP de Castilla y León, en una intervención telemática en la que ha recordado que concejales y alcaldes de la formación fueron asesinados por ETA.

"Hoy va a haber en España 200 manifestaciones y concentraciones a favor de por los presos etarras, asesinos y terroristas que están en la cárcel por haber matado, asesinado, secuestrado, mutilado y expulsado a decenas de miles de personas del País Vasco y Navarra", ha afeado, para recordar al edil del PP José Ignacion Iruretagoyena asesinado por ETA en 1998.

Asimismo, ha rememorado que años después a la muerte del concejal, en un homenaje al mismo "se intentó poner una bomba en el cementerio para matar a la cúpula nacional del PP".

"Esto no se nos puede olvidar. ETA ya no mata porque la hemos derrotado los fiscales, los jueces, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los políticos demócratas, la cooperación internacional... pero eso no quiere decir que haya ahora que darles nada porque hayan dejado de matar", ha subrayado.

Casado, que ha reivindicado también a las víctimas de terrorismo como "pilar de la democracia", ha criticado así la "impunidad" de las concentraciones que se celebrarán en 200 localidades de País Vasco y Navarra.



