Casado pide a Vox "optimizar esfuerzos" para que PP sea la "fuerza hegemónica" de centro-derecha y poder echar a Sánchez

Actualizado 08/10/2018 15:55:36 CET

Dice que comparte "muchas ideas y muchos principios" con Vox pero alerta de que la ley D'Hondt puede beneficiar a Podemos

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha apostado este lunes por "concentrar y optimizar esfuerzos" para que el PP sea la "fuerza hegemónica" del centro-derecha, pueda conseguir una mayoría "suficiente" y echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Además, ha subrayado que aspira a "aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE".

"Tengo una excelente relación su el fundador de Vox y solo puedo decir que aquellos militantes que acudieron al acto de ayer tienen mi respeto y compartimos muchas ideas y muchos principios. Otros no", ha señalado Casado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Barcelona, antes de presidir la Junta Directiva del PP catalán, después de que unas 10.000 personas llenaran este domingo el Palacio de Vistalegre de Madrid, convocadas por Vox bajo el lema "Viva España" y "Los españoles primero".

EVITAR LO QUE OCURRIÓ EN 2015 Y 2016

El presidente del Partido Popular, que ha comparecido junto al todavía presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha afirmado que su intención es liderar el centro-derecha político en España y "aglutinar todo lo que está a la derecha del PSOE" para echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

"No me gustaría ir a unas elecciones y que pase como hace dos años, que no hay mayorías suficientes y haya un periodo de interinidad unos meses", ha dicho, para confiar en que esto "no sea el día de la marmota".

Al ser preguntado si se plantea pedir al presidente de Vox, Santiago Abascal, su posible integración en el PP, Casado ha señalado que "los partidos tienen que tener raíces firmes" y no moverse si quieren liderar un espacio electoral. Por eso, ha apostado por aglutinar al máximo del electorado con políticas transversales.

"Aspiro a liderar el centro-derecha y cuando tengamos los resultados que necesitamos y sean buenos para España, entonces podremos hablar de la refundación del centro de derecha que evidentemente es necesaria", ha enfatizado.

Al ser preguntado por las coincidencias y diferencias con Vox, ha dicho que su política de inmigración es clara, rechaza de Vox su apuesta por suprimir las autonomías, que defiende como un éxito y que ve "compatible" con reivindicar la titularidad estatal de competencias y la unidad de España.

"Es perfectamente compatible tener un Estado descentralizado pero con lealtad al Estado central, y esto es lo que pasa en Estados Unidos o Alemania", ha defendido.

VOTOS QUE PUEDEN IR A PODEMOS POR EL REPARTO ELECTORAL

Más allá de los puntos programáticos, ha insistido en la necesidad de "concentrar esfuerzos y optimizarlos" porque, según ha explicado, con el sistema d'Hondt "los votos que no alcanzan un escaño han ido a parar a un escaño para Podemos". Además, ha asegurado que su modelo ideal de Congreso es parecido al que existía en 1993.

Entonces, ha proseguido, el PP tenía una amplia mayoría en la Cámara Baja y se apoyaba en partidos minoritarios, una situación que desearía ver en el otro lado del arco "con un partido a la izquierda del PSOE que hubiera hecho de complemento y que haría que no se dependiera de los partidos nacionalistas".