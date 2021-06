Casado rechaza referirse a Cospedal y asegura que no puede hablar "de cuestiones" de las que no tiene "información"

No responde al ser preguntado si el PP abrirá un expediente a la exsecretaria general del partido tras ser imputada

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado este jueves referirse a la imputación de la ex secretaria general de su formación María Dolores de Cospedal porque, según ha explicado, no le corresponde a él "valorar cuestiones" de las que no tiene "información".

En declaraciones a los medios durante su visita a Ceuta, Casado ha recordado que hace cuatro meses dijo que no hablaría de asuntos que no le "corresponde" valorar y que "nada tienen que ver" con su "responsabilidad" como líder de los 'populares'. "Y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que tienen los españoles y necesidad de soluciones que hoy hemos venido a aportar", ha añadido.

Tras ser preguntado en dos ocasiones por la imputación de Cospedal, los asistentes han abucheado a los periodistas señalando que Casado había acudido a la ciudad autónoma para hablar de otros asuntos. "Estoy bastante de acuerdo con estos caballeros", ha respondido el propio Casado.

Así, y tras ser preguntado sobre si se plantea abrir un expediente a Cospedal, el líder del PP ha insistido en su "compromiso con los valores que representa el PP en su servicio público" y que "siempre han estado vinculados a hablar de lo que" a él le "corresponde valorar y no de cuestiones de las que" no tiene "información".

Casado se ha expresado así un día después de que el l juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citase como investigados Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la 'Operación Kitchen'.