Casado recuerda a Sánchez sus promesas sobre Iglesias, Bildu o indultos para desmontar que es "un político que cumple"

"Miente con descaro, pero ya nadie le cree", asegura el líder del PP, que difunde un vídeo tirando de hemeroteca con sus declaraciones

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus promesas sobre no pactar ni con Pablo Iglesias ni con Bildu, así como lo que decía sobre los indultos, la subida de la luz o no subir impuestos, para desmontar la afirmación que ha realizado en su visita a Estados Unidos de que es "un político que cumple".

Casado se hace eco de las declaraciones del jefe del Ejecutivo en su gira económica por Estados Unidos esta semana para buscar inversiones tras la crisis provocada por la pandemia, donde aseguró que él se define como un político que cumple.

"Lo dirá por sus promesas de no pactar con Bildu, Podemos e independentistas, bajar el precio de la luz, frenar desahucios o no subir impuestos a las clases medias y trabajadoras", le ha espetado el presidente del PP.

EL PP RECUERDA CUANDO DIJO QUE "NO DORMIRÍA" CON IGLESIAS EN MONCLOA

El jefe de la oposición ha tirado de hemeroteca y ha difundido un vídeo para desmontar esa afirmación de que es un político que cumple. "Miente con descaro, pero ya nadie le cree", ha recalcado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En la cinta, el PP recoge las declaraciones de Sánchez en las que ante de las generales de abril de 2019 dijo que no pactaría con Pablo Iglesias ni con Podemos porque sería un "presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos".

También recuerda sus manifestaciones subrayando que con Bildu no iba a acordar "nada". "Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu, lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez", aseveró Sánchez entonces.

Además, el PP hace hincapié en las declaraciones de Pedro Sánchez recriminando a Podemos que defienda que "hay presos políticos". "Y no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad", afirmó. En el vídeo, los 'populares' se hacen eco después de sus palabras cuando el Consejo de Ministros aprobó los indultos a los condenados por el 'procés'.

También recuerda el PP en la cinta las promesas de Sánchez acerca de que no iba a subir los impuestos a la clase media trabajadora y que no habría desahucios con un Gobierno del PSOE, así como sus críticas a Mariano Rajoy en el congreso tras la subida de un 13% de la factura de la electricidad, en un momento en que el precio de la luz está en máximos históricos.

MONTESINOS: "¿CÓMO PUEDE TENER TANTA CARA?"

Desde Valencia, donde ha visitado un banco de alimentos, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, se ha preguntado cómo puede tener "tanta cara" el presidente del Gobierno al decir "sin ningún tipo de sonrojo" desde Estados Unidos que él es una persona que cumple la palabra. A su juicio, "los españoles se estarán llevando las manos a la cabeza".

"¿Cómo puede decir el presidente que ha llevado a su acción de gobierno la mentira sistemática que cumple la palabra?", se ha preguntado, para añadir que si está tan seguro de su acción de gobierno, que convoque elecciones "y entonces los españoles le darán su opinión sobre sus mentiras y sobre gestión ineficaz".

Sin embargo, Montesinos ha asegurado que Pedro Sánchez no acude a las urnas porque sabe que, si los españoles van a una votación en unas elecciones generales, "tiene un pie fuera de La Moncloa como recogen todos los sondeos".