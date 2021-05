Casado responsabiliza a Podemos de la crisis con Marruecos y emplaza a Sánchez a romper su acuerdo de gobierno

Dice que una oposición "leal no es una oposición silenciosa" y afea a Sánchez que intente "buscar culpables" en los que le tienden la mano

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado a Podemos de la "crisis diplomática" con Marruecos y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a romper su acuerdo de gobierno con el partido morado. Tras asegurar que una oposición "leal no es una oposición silenciosa", ha indicado que si el Gobierno quiere la "ayuda" del PP es "para hacer las cosas mejor" y "no para callarse y aplaudir".

"La crisis diplomática que estamos sufriendo en Ceuta está causada por Marruecos pero la responsabilidad del Gobierno español es haberla evitado. Llevábamos un mes diciendo que esto iba a pasar. Ha sido la crónica de una crisis anunciada", ha manifestado Casado.

En su visita al stand de Ceuta en la Feria de Fitur, ha subrayado que el PP ha ofrecido su apoyo al Gobierno para preservar la soberanía nacional y la integridad territorial en esta crisis, pero "no puede dejar de decir lo que se puede mejorar porque entonces serían desleales con los intereses de los españoles".

"LOS RESPONSABLES DE ESTA CRISIS NO ESTÁN EN LA OPOSICIÓN"

Por eso, ha solicitado "responsabilidad" al Gobierno y no "esa sobreactuación falsa de intentar buscar culpables en los que han tendido la mano desde hace tres años" y han venido "avisando" de que esto podía pasar.

Casado ha rechazado que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso empleara un tono excesivo y ha señalado que sí lo fue en el caso de Sánchez. "Mi obligación es hacer una oposición responsable y para desgracia para él la hemeroteca me acompaña, con más de 10 pactos de Estado formulados en público", ha apostillado.

Tras asegurar que una oposición "leal no es una oposición silenciosa", ha insistido en que "los responsables de esta crisis con Marruecos no están en la oposición sino en el Gobierno" por "no haber prevenido una afrenta" por parte de un país vecino que el PP "rechaza firmemente".

PREGUNTA A SÁNCHEZ CON QUIÉN ESTÁ

Dicho esto, el presidente del PP ha lanzado una pregunta a Pedro Sánchez: "¿Con quién está, con la oposición leal que pide firmeza y responsabilidad o con sus socios de Gobierno que insinúan que Ceuta y Melilla no son españolas?".

Según Casado, la oposición que representa el PP está siendo "mucho más leal" que ministros "dentro del Gobierno", Podemos y otros socios de Sánchez y ha pedido "poner las cosas en sus justos términos" ante la "peor crisis diplomática de la historia" con Marruecos y el "peor Gobierno de la historia".

"Si Sánchez quiere dejar las cosas claras, que hoy mismo rompa los acuerdos en los 40 ayuntamientos en los que gobierna con JxCAT, que está pidiendo que Ceuta y Melilla dejen de ser españolas, y que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática", ha manifestado.

Casado ha recalcado que a España "no se le echan pulsos" pero tampoco hay que ir "sembrando agravios innecesarios" como los que, a su juicio, han ido viendo por parte de Podemos "sin que el señor Sánchez les llevara la contraria".

El presidente del PP ha advertido al Gobierno que si quiere la "ayuda" del PP es "para hacer las cosas mejor" y "no para callarse y aplaudir" como, a su juicio, "es lo único que le gusta al señor Sánchez en sus actos pagados con el dinero del esquilmado contribuyente", en alusión al plan para el 2050 que se ha presentado este jueves.

"PARA DEFENDER A ESPAÑA, HAY QUE DEFENDER A CEUTA Y MELILLA"

Casado ha señalado que, "frente a la España virtual del 2050" que plantea Sánchez, el PP quiere "hablar de la Ceuta del 2021", ya que, según ha recalcado, España "no se puede explicar sin Ceuta", que lleva "600 años siendo española".

"Para defender a España hay que defender a Ceuta y a Melilla y hay que hacerlo siempre, no solo cuando se intenta sacar la pata de una crisis diplomática", ha afirmado, para añadir que él ha viajado seis veces a Ceuta estos años "avisándo de lo que estaba pasando y diciendo que tenía que haber más Ejército en la frontera", así como "más Policía Nacional y Guardia Civil".

Además, ha señalado que el PP ha defendido un plan económico y social de choque para el crecimiento económico en esta ciudad autónoma, y que había que tener "una relación diplomática con Marruecos inteligente" que, a su juicio, no se ha hecho".

Casado ha recordado que el PP ya ofreció un pacto frente a la inmigración irregular, la seguridad ciudadana y la política exterior ante la situación provocada hace meses en la oleada en Arguineguín (Canarias) pero el Gobierno "no se dignó ni a contestar".

Finalmente, ha mandado su apoyo a los ceutíes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, quien, según ha dicho, le ha trasladado que "ha vivido la peor semana de su vida". "Ni él ni sus vecinos se merecen lo que está pasando y les mando mi apoyo. Yo hoy también soy ceutí", ha aseverado desde el stand de Ceuta en Fitur.