Casado reúne al Grupo Popular el martes en el Senado para fijar sus ejes de oposición al inicio del periodo de sesiones

Esta cita, con la campaña de CyL como telón de fondo, coincide con dos temas clave en el foco: la Ley de Vivienda y la reforma laboral

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, reunirá el próximo martes en el Senado a sus diputados y senadores para fijar los ejes de oposición de su grupo parlamentario coincidiendo con el nuevo periodo de sesiones, según han avanzando a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

Casado presidirá a las 12.00 horas esta reunión conjunta de los grupos del PP en el Congreso y el Senado, a la que asistirán los portavoces parlamentarios de la formación en ambas Cámaras, Cuca Gamarra y Javier Maroto.

La próxima semana se reanudan las sesiones de control, si bien el líder del PP no podrá preguntar a Pedro Sánchez el miércoles en el Pleno del Congreso al estar de viaje en Emiratos Árabes por la Expo de Dubai. Dado que la segunda semana de febrero no hay sesión plenaria por las elecciones de Castilla y León, los 'populares' se han quejado de que no podrán pedir cuentas al presidente del Gobierno hasta el 16 de febrero.

EL PP VE "EXPROPIATORIA" LA LEY DE VIVIENDA, QUE PREVÉ RECURRIR

En este arranque del curso parlamentario, Casado expondrá a los suyos las prioridades del próximo periodo de sesiones. Precisamente, esa semana se abordan dos temas claves en materia económica porque el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar ese mismo martes la nueva Ley de Vivienda, y el día 3 el Pleno del Congreso somete a debate y votación la convalidación de la reforma laboral.

En materia de vivienda, Casado considera que la nueva ley que quiere aprobar el Gobierno es "expropiatoria" y ya ha advertido que el Partido Popular recurrirá esa ley si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos la aprueba en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que, a su juicio, sería una "cacicada".

Por lo pronto, el Ejecutivo --que prevé aprobarla en el Consejo de Ministros del 1 de febrero para su remisión inmediata a las Cortes-- ha subrayado que la futura Ley de Vivienda "no invade las competencias autonómicas", según remarcó este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

EL PP SE MANTIENE EN EL "NO" A LA REFORMA LABORAL

Además, el jueves 3 de febrero se someterá a debate y votación la convalidación del real decreto ley de reforma laboral que recoge el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales. El Ejecutivo está intentado buscar apoyos en una votación que le resulta complicada después de que ERC, Bildu, la CUP y el BNG hayan escenificado un frente común para reafirmar su rechazo a la reforma laboral en caso de no aceptar el Gobierno negociar cambios.

El líder del PP se mantiene en su "no" a la reforma laboral, a pesar de que el pasado miércoles, en la charla telefónica que mantuvo por la crisis de Ucrania con el presidente del Gobierno, éste le pidió que el Grupo Popular al menos se abstenga.

Casado ha explicado que el PP no quiere "derogar, aunque sea parcialmente, una ley que funciona", como es la de 2012, y ha recriminado a Sánchez que ahora busque su apoyo cuando "no se ha dignado" a preguntar a su partido en los nueve meses que ha estado negociando con los agentes sociales ni le ha dado "vela en este entierro".

EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL DE CyL

La reunión de Casado con sus diputados y senadores se produce en plena campaña electoral de las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero, en la que toda la cúpula del PP se volcará para apoyar a su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a poder gobernar en solitario.

Se prevé que el presidente del PP aproveche este encuentro para animar a los suyos a apoyar al PP de Castilla y León. Los 'populares' ya presentar esta campaña como la elección entre dos opciones: "Mañueco o sanchismo" porque, en palabras de Casado, los demás son "aliados" de Sánchez, incluidos Cs y Vox, porque al "dividir" el voto del centro y la derecha ayudan a la izquierda a llegar a los gobiernos.