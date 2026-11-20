Archivo - Personal de correos acude a un colegio electoral. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo día 29, lo que supone un 58,07% menos que en los anteriores comicios --que tuvieron lugar en plena temporada estival, el 23 de julio de 2023 y en los que se registraron cifras históricas de voto postal--, pero un 11,47% más que en las legislativas de 2019, que se celebraron el 10 de noviembre, un periodo similar al actual.

Según ha informado Correos, de las 1.099.687 solicitudes de voto por correo admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de la compañía.

El plazo para depositar el voto finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14 horas, tras la ampliación aprobada este jueves por la Junta Electoral Central Madrid (JEC).

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)