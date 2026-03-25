Los casos de España resueltos en el TEDH en 2025: renovación del CGPJ, insultos al Rey o malos tratos policiales

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. - Violetta Kuhn/Dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió diez casos sobre España en 2025, entre los que se encuentran uno por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reapertura de oficio de juicios por malos tratos bajo custodia policial o dos casos relacionados con la libertad de expresión, uno por enaltecimiento del terrorismo y otro por injurias a la Corona.

Así se desprende del último informe del TEDH, que expone que recibió 23 casos de España en el pasado año --siete menos que en 2024--, lo que eleva los asuntos tratados en el tribunal de Estrasburgo hasta los 160 en los últimos diez años. De todos esos casos, el tribunal europeo ha resuelto 137, según el informe.

El TEDH expone que solo resolvió un "caso líder", esto es, que tiene una naturaleza prioritaria, relativo a 30 ciudadanos saharauis que llegaron a España entre 2011 y 2012 y pidieron protección internacional, alegando que su deportación a Marruecos podría poner su vida en peligro.

Desde Estrasburgo consideraron que España "debe asegurar la estancia de los aplicantes" en el país hasta que se haya resuelto "su solicitud de protección internacional", según la sentencia.

Además de este, el texto abunda en que se ha podido cerrar un caso relativo al rechazo del Tribunal Constitucional (TC) de un recurso de amparo interpuesto contra el retraso en la renovación del CGPJ.

Tras la sentencia del TEDH, el TC "reexaminó los recursos de amparo de los demandantes" y se adoptaron medidas de "sensibilización y formación".

Asimismo, el TEDH ha informado de que ha conseguido que se reabran "de oficio" un "grupo de casos" relacionado con investigaciones "ineficaces de malos tratos" bajo custodia policial.

Por último, Estrasburgo destaca un caso que aún está por resolverse que consistió en la transfusión de sangre a una testigo de Jehová "contra su voluntad".