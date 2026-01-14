Cataluña admite que el nuevo modelo de financiación autonómica les beneficia, pero insiste en que "todo el mundo gana"

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Alicia Romero, atiende a los medios a su llegada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero (PSC), ha admitido este miércoles que el nuevo modelo de financiación beneficia a la región porque venía de una situación de "infrafinanciación", si bien ha recalcado que, con la nueva propuesta, "todo el mundo gana", por lo que ha negado que se trate de un acuerdo de "insolidaridad" o "desigualdad".

Además, ha subrayado que las regiones gobernadas por el PP se llevan "el 70 % de los 21.000 millones de euros" que Hacienda plantea incluir en el nuevo modelo, por lo que ha instado a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo que explique a los ciudadanos "cómo va a renunciar" a estos recursos.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicara el nuevo modelo a las comunidades autónomas, con medidas como el incremento del porcentaje de cesión a los territorios de IRPF, que pasará del 50 % al 55 %, y del IVA del 50 % al 56,5 %.

"Es verdad que hay comunidades autónomas que salimos un poco más beneficiadas porque veníamos de una infrafinanciación, pero es un modelo en el que todo el mundo gana, un modelo muchísimo más justo y más igualitario, y si ven las cifras, es muy evidente que esto es así", ha dicho.

"Estamos contentos de que hoy la vicepresidenta nos presente esa nueva propuesta, que mejora la financiación no sólo de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas, y hace un sistema mucho más justo y equitativo", ha expresado Romero, incidiendo en que el actual sistema lleva "13 o 14 años caducado" y es "desigual" e "injusto".

"RESPONSABILIDAD" AL RESTO DE CCAA

Romero ha demandado "responsabilidad" al resto de comunidades autónomas para tener "un debate sereno y racional, con cifras sobre la mesa", al objeto de "reflexionar" de una manera "sensata".

"Actualmente, el modelo que tenemos genera una distancia entre la comunidad que más recibe y la que menos que es de 1.500 euros por habitante. El nuevo modelo reduce esto a 500 euros, por tanto es un modelo más justo y más equitativo", ha aducido.

En ese sentido, ha puesto como ejemplo en que Extremadura recibe "1.000 euros más por habitante" que Murcia para intentar equiparar las comunidades que están "infrafinanciadas". También ha mencionado la situación de Valencia, que recibirá "3.600 millones", o de Andalucía, que alcanzará los 4.800.