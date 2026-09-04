Cataluña ve el plan de financiación autonómica como una "ventana de oportunidad": "Todas ganamos"

Archivo - La consellera de Economía y Hacienda, Alicia Romero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, ha celebrado este viernes que el Ministerio de Hacienda haya puesto encima de la mesa su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica, un nuevo modelo que lo ve como una "ventana de oportunidad" porque, bajo su criterio, ganan todas las comunidades autónomas.

Así se ha expresado la consejera catalana antes de entrar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este viernes en Madrid y en el que se abordará la reforma del sistema de financiación. Romero ha confirmado su voto favorable a la propuesta de Hacienda, por lo que saldrá adelante.

"Un modelo más justo y más igualitario que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros y que significará para Cataluña casi 4.700 millones para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación y las políticas sociales", ha celebrado Romero.

Por ello, se ha mostrado "satisfecha" de que la propuesta para reformar el sistema pueda comenzar su trámite y que se lleve ya al Congreso en las próximas semanas.

QUE LAS CCAA DEL PSOE VAYAN CON ÁNIMO CONSTRUCTIVO

En cualquier caso, la consellera catalana también se ha pronunciado sobre el 'no' de las comunidades del PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, al modelo de financiación, aunque espera que sigan trabajando con ánimo constructivo durante su trámite.

Eso sí, ha tenido un mensaje para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: "Yo le diría que teníamos una distancia de recursos de 1.500 euros por habitante de entre la que más recibía y la que menos recibía, y la distancia con este modelo se reduce a 470 euros".

Y sobre la oposición frontal del PP, Romero ha dicho que respeta la opinión del resto de regiones, aunque ha insistido en que este nuevo modelo de financiación supone "una oportunidad muy importante" para todos.