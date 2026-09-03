CC señala que el informe policial sobre Ceta muestra un problema de "comprensión lectora" del Gobierno ante Marruecos

Archivo - La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha afirmado este jueves que existe un problema de "comprensión lectora" en el Gobierno sobre informe policial que apunta a Marruecos como responsable la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio porque, a su juicio, su contenido es "bastante claro"; por lo que ha reclamado responsabilidades políticas por un fallo de seguridad nacional "tan importante".

En declaraciones en los pasillos del Congreso antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, Valido ha asegurado que el Gobierno "llega tarde, muy tarde" y que no espera respuestas distintas a las ofrecidas hasta ahora. "Estamos ante una situación muy preocupante en la que el Estado no sabe lo que pasa en su frontera sur", ha advertido.

Preguntada por que el Ejecutivo haya eximido a Marruecos de la autoría, la parlamentaria canaria ha señalado que entiende que en las relaciones diplomáticas "a veces se toman decisiones que son difíciles de entender", pero considera "grave" que, ante "una evidencia como la que está en la mesa", se deje "mal a los servicios de inteligencia" y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para salvar lo que debería concluir en la dimisión o el cese de algún que otro ministro".

Sobre la distinción del Gobierno entre atribuir a Marruecos la dirección de la llegada de inmigrantes y la actuación de los gendarmes marroquíes en la frontera, Valido ha afirmado que en Marruecos "no se mueve nada que no controle el Gobierno marroquí, menos en términos de seguridad", y ha añadido que lo conocido del informe evidencia "un problema de comprensión lectora".