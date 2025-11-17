Las CCAA del PP acuden a la reunión con Hacienda con "pocas expectativas" y piden que no haya "cesiones" a Cataluña

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes con "pocas esperanzas y pocas expectativas" de alcanzar algún acuerdo en materia de financiación autonómica, a la vez que han exigido que no haya "cesiones ni privilegios" para Cataluña.

Así se han ido expresando los representantes de Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid en declaraciones a los periodistas a su llegada a esta reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para fijar la senda de estabilidad.

La mayoría de las comunidades del PP han coincidido en sus argumentos contra el Gobierno central, aunque ha sido la representante valenciana, Ruth Merino, la que ha verbalizado que acuden a esta cita con "pocas esperanzas y pocas expectativas" en el punto que concierne a la reforma de la financiación autonómica.

De hecho, los gobiernos 'populares' creen que Montero ha incluido "un poco de relleno" la financiación autonómica en el orden del día del Consejo de Política Fiscal para que las comunidades del PP no se "quejen" de que no se aborda este asunto.

UN CPFF CON "LOS ARBOLITOS DE NAVIDAD"

Otro de los argumentos esgrimidos por las comunidades del PP para criticar esta cita ha tenido que ver con la demora en convocar este Consejo de Política Fiscal, ya que, tal y como ha ironizado la consejera madrileña, Rocío Alberto, esta reunión se produce "con las luces de los arbolitos de Navidad prácticamente encendidas".

En este contexto, la consejera madrileña ha recordado que esta cita se suele convocar en verano para que las regiones comiencen a elaborar sus cuentas del año que viene. "Lo hemos tenido que hacer como siempre a ciegas, porque la ministra Montero no ha tenido a bien convocarnos ninguneando a todas las comunidades autónomas y teniendo que hacer los proyectos de presupuestos sin saber los objetivos de déficit", ha añadido.

En parecidos términos se ha pronunciado el consejero de Murcia Luis Alberto Marín, que ha reprendido a la ministra Montero por querer abordar los objetivos de estabilidad a las puertas de diciembre: "Eso tenía que haberse tratado hace meses y no ahora".

En el caso de la consejera andaluza Carolina España, ha recordado que la Junta ya ha aprobado en consejo de Gobierno sus cuentas para el año que viene, denunciando que el Gobierno central "llega tarde y mal" para dar a conocer los objetivos de estabilidad.

Por su parte, Ruth Merino, de la Comunidad Valenciana, cree que este Consejo de Política Fiscal es para aprobar unos puntos de "trámite" para "dar la falsa sensación de normalidad", insistiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado unos Presupuestos Generales del Estado.

UN FONDO TRANSITORIO

Y como han hecho en otras ocasiones, desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana y la Junta de Andalucía han insistido en exigir al Ejecutivo central la aprobación de un fondo de nivelación mientras se reforma el actual sistema de financiación autonómica.

De hecho, la consejera valenciana ha adelantado que reivindicará dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera un fondo de nivelación para su región y para las comunidades comunmente conocidas como "infrafinanciadas".