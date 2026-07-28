Las CCAA del PP critican la falta de diálogo con Transportes y el "abandono" de las infraestructuras

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Transportes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han criticado este martes la falta de diálogo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con las regiones y han denunciado el "abandono" de las infraestructuras ferroviarias y viarias.

Así se han pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Transportes, la primera que se celebra desde 2022, en la que el Ministerio abordará el Plan Social para el Clima, el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible y el programa del abono único.

En este sentido, el consejero gallego Diego Calvo, que ha ejercido como portavoz de los gobiernos autonómicos del PP, ha lamentado que la reunión llegue tras cuatro años sin convocarse y ha acusado al Ministerio de mostrar un "desinterés institucional" hacia las comunidades autónomas.

"Se ha dado una patada para adelante, se nos ha hecho tragar y no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones que hemos presentado, todas las alegaciones", ha lamentado el gallego.

Asimismo, ha criticado que el orden del día inicial no incluyera asuntos que consideran "fundamentales", como el estado del ferrocarril y de la red estatal de carreteras, el mapa concesional del transporte por autobús o la financiación del sistema.

Calvo ha confiado en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, acuda con "ánimo de dialogar" y, sobre todo, de "escuchar" a las autonomías, recordando que son las administraciones que gestionan buena parte de las competencias en materia de movilidad.

FERROCARRIL Y CARRETERAS

Uno de los asuntos en los que más han coincidido los consejeros del PP ha sido en denunciar el deterioro de las infraestructuras ferroviarias y de las carreteras de titularidad estatal.

Así, Andalucía ha denunciado el "abandono" de la red ferroviaria y ha reclamado un plan de inversiones para mejorar tanto las infraestructuras como la fiabilidad de los servicios, además de exigir actuaciones en varios ejes viarios de la comunidad.

En la misma línea, Castilla y León ha reclamado más frecuencias ferroviarias, mejores conexiones y un refuerzo de las infraestructuras estatales, mientras que Galicia ha llegado a calificar de "desastroso" el estado de la red nacional de carreteras.

FINANCIACIÓN "ESTABLE Y JUSTA"

Otro de los puntos de coincidencia entre las comunidades ha sido la necesidad de contar con una financiación "estable" para el transporte público y con un reparto de fondos que tenga en cuenta las características de cada territorio.

En este sentido, Baleares ha reclamado conocer con antelación la financiación estatal para el transporte público y recuperar los convenios ferroviarios y de carreteras, mientras que Castilla y León y Canarias han pedido que el reparto de los fondos del Plan Social para el Clima tenga en cuenta factores como la dispersión territorial o la condición de región ultraperiférica del archipiélago.

ABONO ÚNICO Y MAPA CONCESIONAL

Los consejeros también pretenden aprovechar la reunión para reclamar una mayor participación de las comunidades en el desarrollo del futuro abono único y del nuevo mapa concesional del transporte por carretera.

Andalucía y Canarias han defendido que el nuevo título de transporte sea compatible con los sistemas ya implantados en sus territorios, mientras que Castilla y León ha reiterado su rechazo al mapa concesional planteado por el Ministerio por el impacto que, a su juicio, tendría sobre el medio rural.

De esta manera, Galicia ha lamentado que el Gobierno no haya incorporado la mayor parte de las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas.