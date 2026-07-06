Las CCAA del PP dudan de la propuesta para establecer objetivos de déficit asimétricos, pero la estudiarán

(i-d) El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda.- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los gobiernos autonómicos del PP han expresado este lunes sus dudas ante la propuesta de Cataluña para establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una, y han garantizado que estudiarán el planteamiento para poder pronunciarse al respecto.

Así se han ido refiriendo distintos consejeros del PP en declaraciones a los periodistas después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes en la que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha convocado a las regiones para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En el encuentro con los consejeros autonómicos, el ministro de Hacienda ha traslado la senda de estabilidad 2027-2029 para el conjunto de las comunidades autónomas, que se mantiene en el 0,1% del PIB, el mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados.

No obstante, desde Hacienda han confirmado que el Gobierno está dispuesto a debatir y establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una, tal y como había propuesto Cataluña.

La primera en referirse a esta cuestión ha sido la consejera madrileña Rocío Albert, que sí que ha mostrado su rechazo de plano a este planteamiento: "Nosotros consideramos que todas las comunidades autónomas estamos al servicio de España y por tanto tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y los mismos objetivos de deuda".

Por su parte, el consejero valenciano José Antonio Rovira ha dicho que no está en contra, pero no considera que sea una cuestión relevante. "Es cierto que poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que mejora a algunas y perjudica a otras tampoco tiene mucho sentido", ha proclamado.

OBJETIVOS ASIMÉTRICOS DE ENTRADA NO

En el caso del consejero murciano, ha desvelado que las comunidades se han enterado de la propuesta de objetivos de déficit asimétricos dentro del propio Consejo de Política Fiscal y Financiero.

"Nosotros desde luego, la Región de Murcia que está peor financiada de España, vamos a estudiarla", ha añadido el consejero del PP, que al volver a ser preguntado por si no se oponen, ha insistido en que la estudiarán pero cree que "las reglas del juego tienen que ser iguales para todos".

En parecidos términos se ha pronunciado la consejera andaluza Carolina España, que ha dicho que, en principio, cree que los objetivos de estabilidad "deben ser los mismos para todas las comunidades autónomas".

"Hemos pedido, en cualquier caso, que se atienda a diferentes objetivos en función de diferentes administraciones. Es decir, la Administración General del Estado no soporta el Estado del Bienestar a efecto de la regla de gastos como lo soportamos las comunidades autónomas", ha sentenciado.