Las CCAA del PP lamentan que el plan de financiación siga adelante y espera que el Congreso lo tumbe

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucia, Carolina España (d), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que preside en la sede del Ministerio de Hacienda. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha actuado este viernes de portavoz de las comunidades del PP al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se ha aprobado la propuesta de reforma de financiación autonómica, por lo que ha lamentado que siga adelante, aunque ha dicho que espera que el Congreso lo acabe tumbando porque "solo privilegia" a Cataluña.

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en declaraciones a los periodistas después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que Cataluña y Canarias han salvado el plan de financiación autonómica del Gobierno.

"Nosotros lo que esperamos es que este modelo de financiación, que solo privilegia y beneficia a una comunidad autónoma y que mantiene los agravios al resto, es que no se apruebe en el Congreso de los Diputados", ha proclamado.

Al ser preguntada por si las comunidades del PP se acabarían acogiendo en el caso de que salga adelante, la consejera andaluza cree que este proceso será "bastante largo", aunque augura que no saldrá adelante dada la "debilidad" del Gobierno.

Además de pronunciar los mismos argumentos que al inicio de la reunión para rechazar este plan del Gobierno, Carolina España ha reprochado al Ejecutivo central que no haya aceptado ninguna de las alegaciones del PP.

"Lo que ya estaba pactado, diseñado y cocinado con el independentismo es lo que han aplicado. No nos han dejado participar ni en el diseño ni luego en las posibles mejoras. Nosotros lo que esperamos, porque hemos pedido que se retire este modelo y que negocien con todas las comunidades autónomas que estamos aquí, incluidas las del PSOE, que es posible llegar a acuerdos", ha sentenciado.