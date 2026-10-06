El censo del exterior para el 29N ha aumentado en casi 420.000 nuevos electores desde los comicios de 2023

Archivo - Mesa electoral. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del próximo 29 de noviembre se ha incrementado en casi 420.000 personas con respecto al que regía en las anteriores legislativas, que tuvieron lugar en julio de 2023 y apenas incluyó inscripciones derivadas de la llamada 'ley de nietos'.

En concreto, según los datos de la Oficina del Censo Electoral, consultados por Europa Press, el CERA cerrado el pasado 1 de agosto contaba con 2.747.688 inscritos, 419.427 personas más que las que tuvieron derecho a voto desde el extranjero en las anteriores generales.

Este incremento es más del doble del que se produjo entre las elecciones de 2019 y las 2023, cuando creció en 197.524 personas. En concreto, los comicios del 10 de noviembre de 2019, el CERA lo componían 2.130.737 electores, una cifra que llegó a los 2.328.261 en los siguientes comicios.

El incremento del CERA ha sido puesto en cuestión por partidos como el PP y Vox, que lo relacionan con el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles que se han beneficiado de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', que entró en vigor en octubre de 2022.

MÁS DE 600.000 NUEVOS ESPAÑOLES

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, hasta el pasado 31 de agosto se habían recibido presencialmente en las oficinas consulares de España en el extranjero 1.317.108 solicitudes de opción a la nacionalidad en virtud de la 'ley de nietos'. De ese total se habían aprobado 600.684 y ya se habían practicado 369.017 inscripciones de nacionalidad.

El pasado 8 de septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente, hasta que dicte sentencia, el derecho a voto de las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de esta vía, salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. Además, el alto tribunal estableció que las nuevas inscripciones afectadas quedarían suspendidas una vez finalizada su tramitación.