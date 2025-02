Un centenar de cargos y excargos críticos de Vox se rebelan contra Abascal: "Me da miedo que Vox llegue al Gobierno”

Arropados por el exdiputado Rubén Manso, enviarán una declaración a Bambú y se emplazan a seguir trabajando para refundar el partido

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de cargos y excargos de Vox críticos con la Ejecutiva nacional se han reunido este sábado en Madrid para reivindicar una refundación del partido, al que ven convertido en un "chiringuito", y se han erigido como los verdaderos "patriotas" que se "enfrentan a la tiranía" de su líder, Santiago Abascal. "Me da miedo que el Vox actual llegue al Gobierno”, ha dicho Sonia Lalanda, concejal expulsada de Palencia.

A la cita han acudido los diputados de Baleares Idoia Ribas y Agustín Buades -actualmente no adscrito a Vox--; los procuradores de las Cortes de Castilla y León expulsados Ana Rosa Hernando y Javier Teira; la exdiputada en el Parlamento de Cataluña Isabel Lázaro -que denunció al secretario general, Ignacio Garriga, por malversación y apropiación indebida--; y otros cargos regionales y locales en activo.

En la mitad del acto ha aparecido el exdiputado Rubén Manso, artífice del programa económico de Vox y uno de los exdirigentes críticos con la deriva de la formación más visible. Otros, como el exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, o el exdiputado Víctor Sánchez del Real, con los que Manso mantiene buena relación, no han asistido a la cumbre de díscolos.

El cónclave ha finalizado con la aprobación de lo que han llamado 'Declaración de Barajas', un documento que aglutina los reproches que hacen a Vox, entre los que destacan la ausencia de democracia interna, las dudas sobre la financiación del partido, la decisión de romper los gobiernos autonómicos de coalición con el PP o la integración del partido en el grupo del Parlamento Europeo Patriotas y la salida de los Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni.

En el documento también figuran sus demandas, que se concretan en una vuelta a los principios que inspiraron el manifiesto fundacional de Vox y unos nuevos estatutos para dar más voz a los afiliados. "Somos un grupo de compatriotas enfrentando a la tiranía", ha resumido el concejal portavoz en el Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota.

"CON LOS MÁS TONTOS Y LOS MÁS VAGOS"

Sobre estas críticas han reflexionado los participantes en la reunión, que han insistido durante la jornada en hablar del "Vox de Abascal", un partido "convertido en un chiringuito" y en el que hay que "estar de acuerdo en todo y sumisamente" con el líder. Ven que Vox ha iniciado "el mismo camino de degradación" que el resto de los partidos, pero "mucho más rápido". Ribas ha recalcado que "las órdenes vienen dadas" y que "no hay espacio para el debate ni las propuestas" en un partido controlado por "personas no elegidas por nadie y que no tienen liderazgo".

En la misma línea se ha expresado Hernando, que se ha declarado "engañada" por el proyecto, además de "víctima y maltratada". Cree que "el enemigo" para Vox es el que tiene "pensamiento crítico" porque "es el enemigo de Abascal". "Prefieren a gente obediente a preparada, se quedan con los más tontos y los más vagos", ha añadido.

El exmiembro del Consejo Político de Vox y ex vicesecretario nacional de Formación, Antonio de Miguel, ha denunciado que en la formación "entra mucho dinero" y hay "muchas colocaciones de muchos amigos". Para él, el punto de inflexión fue el cambio estatutario que eliminó las primarias para la elección de candidatos. "Vox entró en una espiral de autodestrucción desde ese momento, fue la gran traición de Abascal", al que ve "borracho de éxito", según ha asegurado. Asimismo, ha criticado la estrategia actual del partido, centrado en ser "ariete contra el PP".

Si bien los críticos se han quedado satisfechos con la reunión de este sábado, reconocen que su demanda de una refundación de Vox es complicada de satisfacer, habida cuenta de que los dirigentes de la formación "viven muy bien". En cualquier caso, fuentes del movimiento crítico recalcan que el primer paso ya está dado y el siguiente es enviar la declaración a Bambú y se emplazan a seguir trabajando.