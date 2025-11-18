Cerdán y su socio tomaban medidas de seguridad al reunirse con Acciona: móvil apagado, una aplicación segura y un piso

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha indicado que el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y su socio en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, adoptaban medidas de seguridad para hablar con el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini, como apagar el móvil, mensajearse con una aplicación más privada o reunirse en un piso alquilado.

En su último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) apunta que Cerdán, Alonso y Pelegrini mantuvieron diversas reuniones durante el periodo en el que José Luis Ábalos fue ministro de Transportes y que "otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad".

Unos encuentros que tuvieron lugar --precisan-- en junio de 2019 y cuando las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliú de Llobregat" se encontraban en proceso de licitación, resultando Acciona Construcción y Servinabar --la empresa de Alonso y Cerdán-- adjudicataria de las mismas meses después.

Según los agentes, las medidas de seguridad adoptadas fueron el apagado de los teléfonos móviles, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como 'Threema' para "garantizar una mayor privacidad y anonimato", o la comunicación con "anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias".

La UCO señala que Pelegrini tenía una "asidua comunicación" con Alonso y que se reunieron "tanto solos como con Cerdán", siendo uno de los encuentros entre los tres "en un piso alquilado por Servinabar".

CERDÁN Y ALONSO, ENCUENTROS EN LA CALLE FERRAZ

Respecto al uso de la aplicación 'Threema', explican que es una aplicación de mensajería segura que permite al usuario no facilitar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para identificarse.

Los investigadores aportan una conversación a través de esa vía entre Cerdán y su socio sobre dos reuniones en la calle madrileña donde se ubica la sede nacional del PSOE. "Salgo ya en taxi hacia Ferraz", le escribió Alonso el 2 de junio de 2021, avisándole minutos después de que había llegado.

Del segundo de los encuentros, los agentes señalan que meses después, el 15 de noviembre, Alonso le ofreció a Cerdán tomar un café enfrente de Ferraz, "en posible alusión a la sede del PSOE", sostienen.