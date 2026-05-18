Cesado el subdelegado del Gobierno en Vizcaya por sentencia del TSJPV que consideró que no se motivó su nombramiento

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Carlos García Buendía, ha sido cesado de su cargo en ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que determinó que no se había motivado por qué se le había elegido sobre otros candidatos.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la sentencia del TSJPV se apoyó, para adoptar esta decisión, en las resoluciones del Tribunal Supremo que establecían que los nombramientos discrecionales tenían que estar motivados y explicar por qué se designaba un candidato sobre otro, aunque cumpla todos los requisitos para el puesto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la resolución firmada por la Delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, fechada el 7 de mayo, por la que se cesa al subdelegado del Gobierno en Vizcaya y se deja sin efecto la resolución de 12 de septiembre de 2024 por el que se le nombraba.