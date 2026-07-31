Ceuta cancela sus fiestas patronales por la emergencia migratoria

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este juev - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma ha suspendido la celebración de la Feria de Ceuta, que debía comenzar este sábado, como consecuencia de la situación de emergencia migratoria que atraviesa la ciudad tras la llegada de miles de personas durante los últimos días.

La decisión se ha comunicado este viernes mediante un comunicado institucional en el que el Gobierno local ha apelado a la responsabilidad, la prudencia y la seguridad para justificar la cancelación de las fiestas patronales.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que la medida responde a la "situación excepcional" que vive Ceuta, marcada por "la llegada de miles de personas y el consiguiente escenario de incertidumbre, inestabilidad y preocupación" que se ha generado en la ciudad.

El Gobierno ha considerado que no concurren las condiciones necesarias para celebrar la Feria con normalidad y ha optado por suspender todos los actos previstos.

En el comunicado, la Ciudad ha reconocido el impacto que esta decisión tendrá tanto para la ciudadanía como para los sectores económicos y profesionales vinculados a las fiestas.

El Gobierno local ha señalado que es consciente de lo que supone "para miles de ceutíes, para nuestras familias, para el sector hostelero, los feriantes, comerciantes, artistas y para todas aquellas personas que esperaban con ilusión estos días de celebración y convivencia".

El Ejecutivo ha defendido que, ante las circunstancias actuales, "debe prevalecer la prudencia, la responsabilidad y la seguridad de todos los ciudadanos". Asimismo, ha recordado que la Feria "debe ser siempre un espacio de encuentro, alegría y tranquilidad" y ha considerado que, en estos momentos, "no se dan las condiciones necesarias para celebrarla con las garantías que nuestra ciudad merece".

El Gobierno de la Ciudad ha insistido en que la suspensión no responde a una falta de voluntad de mantener las fiestas, sino a la responsabilidad institucional ante la situación que atraviesa Ceuta.

Además, ha agradecido "profundamente la comprensión de todos los ceutíes" y ha trasladado su apoyo y reconocimiento a los profesionales de los distintos servicios y ámbitos que están trabajando para hacer frente a la emergencia.

El comunicado concluye con un mensaje de esperanza dirigido a la ciudadanía, en el que el Ejecutivo expresa su confianza en que la ciudad volverá a celebrar sus fiestas cuando la situación lo permita.

"Ceuta volverá a celebrar. Volveremos a encontrarnos. Y lo haremos cuando las circunstancias permitan disfrutar de nuestra Feria con la tranquilidad y la seguridad que todos merecemos", ha afirmado.